Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței: „A venit cu branula la serviciu!”

Ștefania Szabo, medic în vârstă de 37 de ani și directoare medicală a Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă pe 27 octombrie. Tragedia a avut loc la scurt timp după ce aceasta susținuse o conferință de presă privind extinderea secției de pneumologie și gestionarea unui caz medical controversat.

Moartea sa a declanșat o anchetă penală și a ridicat semne de întrebare cu privire la presiunea resimțită de personalul medical.

Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri neașteptate despre viața doctoriței

Colegii doctoriței au mărturisit că aceasta se plângea frecvent de oboseală și chiar lua în calcul demisia. “Trebuie să înțelegem că trebuie să ne ajutăm între noi. Dacă exista cineva acolo care putea face transferul, trebuia să nu o mai cheme de acasă. Plângea și o simțeam că nu mai poate, a fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”, a declarat un cadru medical apropiat. Aceștia au subliniat că lipsa de sprijin și suprasolicitarea ar fi putut contribui la starea de epuizare a Ștefaniei Szabo.

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău, a vorbit deschis despre presiunea constantă la care sunt supuși medicii. „Există o presiune enormă și eu vă simt în fiecare zi că sunteți obosiți, că sunteți terminați, că vi se pune o presiune gratuită din partea comunității. Nouă ni se cere empatie, dar nu ni se răspunde cu omenie”, a spus acesta.

Citeşte şi: Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, alături de trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo: „A venit chiar și cu branula la serviciu”

„A venit chiar și cu branula la serviciu!”

Ștefania Szabo făcea până la opt gărzi pe lună, lucrând zeci de ore fără întrerupere, într-un ritm care i-a afectat profund starea de sănătate. Grațiela Constantin, lider Sanitas Buzău, a descris-o drept „un medic tânăr care a dus meseria asta până la sacrificiu”, relatând că a văzut-o cu branula în mână, vizibil epuizată. „Foarte rău, epuizată”, i-ar fi spus doctorița când a fost întrebată cum se simte.

Citeşte şi: Primele ipoteze privind cauza morții doctoriței din Buzău. Ștefania Szabo era medic chirurg și director medical al spitalului

Citeşte şi: Gestul emoționant al medicilor de la Spitalul Județean Buzău, după decesul Ștefaniei Szabo. Câți bani primesc doctorii pentru patru gărzi pe lună

Citeşte şi: Ultima fotografie cu Ștefania Szabo înainte să moară: „Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă”

La rândul său, medicul Dragoș Porumb, coleg apropiat al Ștefaniei, a confirmat că aceasta muncea neîntrerupt: „Nu cred că a avut concediu medical în ultimii trei, patru ani de când o știu, a venit chiar și cu branula la serviciu”. Aceste declarații conturează imaginea unui profesionist dedicat până la extrem, dar și a unui sistem medical care poate împinge oamenii dincolo de limitele suportabilului.

Anchetă penală pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. „Urmează să fie audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale”, se arată într-un comunicat oficial. De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău, care va stabili cauza exactă a morţii. Procurorii au subliniat că măsurile luate în cursul urmăririi penale respectă principiul prezumției de nevinovăție.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News