Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, alături de trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo: „A venit chiar și cu branula la serviciu”

Medicul Ștefania Szabo de la Spitalul Județean Buzău a fost găsit fără viață marți dimineață, în camera de gardă a instituției. Colegii spun că aceasta efectua până la opt gărzi pe lună, pe lângă activitatea sa clinică și administrativă. Anchetatorii au ridicat mai multe probe din camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsuflețit al doctoriței.

Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, alături de trupul Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo a încetat din viață la vârsta de 37 de ani. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a fost găsită decedată în camera de gardă a spitalului unde își petrecea cea mai mare parte a timpului, lucrând până la epuizare. Doctorița făcea până la opt gărzi pe lună, lucrând zeci de ore fără întrerupere.

„A fost un medic tânăr care a dus meseria asta până la sacrificiu pentru că, sincer vă spun, am văzut-o chiar cu branulă în mână. Am întrebat-o cum se simte. Foarte rău, epuizată”, a declarat Grațiela Constantin, lider Sanitas Buzău.

De asemenea, medicul Dragoș Porumb, colegul Ștefaniei Szabo, a afirmat: „Muncea foarte mult, nu cred că a avut concediu medical în ultimii trei, patru ani de când o știu, a venit chiar și cu branula la serviciu”.

Potrivit ȘtirileKanalD, anchetatorii au găsit în camera de gardă mai multe medicamente, precum și seringi folosite, astfel că există posibilitatea ca medicul legist să ceară și o analiză toxicologică.

Autoritățile au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Procurorii consideră cazul Ștefaniei Szabo o moarte atipică și au decis să deschidă un dosar penal pentru ucidere din culpă. Aceștia au ridicat mai multe probe, printre care și telefonul medicului, pentru percheziții informatice.

Conform unor surse citate de Observatornews, medicul obișnuia să își administreze diferite sedative, iar cu o seară în urmă ar fi cerut colegilor să propofol, un anestezic care încetinește ritmul cardiac. Este aceeași substanță care l-a ucis pe Michael Jackson.

„Există posibilitatea de a se ajunge la moarte pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința”, a explicat Marius Chipurici, toxicolog.

Pe lângă programul încărcat de la spital, Ștefania Szabo trecea și prin mai multe procese cu fostul ei soț, de care a divorțat la începutul acestui an.

Cadrul medical a fost căsătorită cu un ofițer de poliție judiciară din anul 2019, însă mariajul lor s-a încheiat în luna februarie 2025. Tânăra și-a dat fostul soț în judecată cerând să revină la numele de dinainte de căsătorie. Totuși, cererea i-a fost anulată de judecători în iulie 2025. La rândul lui, fostul soț a acționat-o în instanța pentru recuperarea bunurilor aflate pe numele lui.

