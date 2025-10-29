  MENIU  
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, alături de trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo: „A venit chiar și cu branula la serviciu"

Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, alături de trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo: „A venit chiar și cu branula la serviciu"

Oana Savin
.

Medicul Ștefania Szabo de la Spitalul Județean Buzău a fost găsit fără viață marți dimineață, în camera de gardă a instituției. Colegii spun că aceasta efectua până la opt gărzi pe lună, pe lângă activitatea sa clinică și administrativă. Anchetatorii au ridicat mai multe probe din camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsuflețit al doctoriței.

Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, alături de trupul Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo a încetat din viață la vârsta de 37 de ani. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a fost găsită decedată în camera de gardă a spitalului unde își petrecea cea mai mare parte a timpului, lucrând până la epuizare. Doctorița făcea până la opt gărzi pe lună, lucrând zeci de ore fără întrerupere.

„A fost un medic tânăr care a dus meseria asta până la sacrificiu pentru că, sincer vă spun, am văzut-o chiar cu branulă în mână. Am întrebat-o cum se simte. Foarte rău, epuizată”, a declarat Grațiela Constantin, lider Sanitas Buzău.

De asemenea, medicul Dragoș Porumb, colegul Ștefaniei Szabo, a afirmat: „Muncea foarte mult, nu cred că a avut concediu medical în ultimii trei, patru ani de când o știu, a venit chiar și cu branula la serviciu”.

„A venit chiar și cu branula la serviciu!”. Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței. Noi detalii ies la iveală
„A venit chiar și cu branula la serviciu!”. Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței. Noi detalii ies la iveală
Potrivit ȘtirileKanalD, anchetatorii au găsit în camera de gardă mai multe medicamente, precum și seringi folosite, astfel că există posibilitatea ca medicul legist să ceară și o analiză toxicologică.

Citește și: Primele ipoteze privind cauza morții doctoriței din Buzău. Ștefania Szabo era medic chirurg și director medical al spitalului

ULTIMA ORĂ / Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, lângă trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă! Colegii ei au început să dea detalii tulburătoare! „A venit chiar și cu branula la serviciu”
ULTIMA ORĂ / Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă, lângă trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă! Colegii ei au început să dea detalii tulburătoare! „A venit chiar și cu branula la serviciu”
Citește și: Gestul emoționant al medicilor de la Spitalul Județean Buzău, după decesul Ștefaniei Szabo. Câți bani primesc doctorii pentru patru gărzi pe lună

Autoritățile au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Procurorii consideră cazul Ștefaniei Szabo o moarte atipică și au decis să deschidă un dosar penal pentru ucidere din culpă. Aceștia au ridicat mai multe probe, printre care și telefonul medicului, pentru percheziții informatice.

Conform unor surse citate de Observatornews, medicul obișnuia să își administreze diferite sedative, iar cu o seară în urmă ar fi cerut colegilor să propofol, un anestezic care încetinește ritmul cardiac. Este aceeași substanță care l-a ucis pe Michael Jackson.

„Există posibilitatea de a se ajunge la moarte pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința”, a explicat Marius Chipurici, toxicolog.

Citește și: Ultima fotografie cu Ștefania Szabo înainte să moară: „Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă”

Citește și: Un director de școală de 35 de ani a murit subit. Mesajul cutremurător pe care l-a transmis cu câteva zile înainte: „În 5 minute te uită toți”

Pe lângă programul încărcat de la spital, Ștefania Szabo trecea și prin mai multe procese cu fostul ei soț, de care a divorțat la începutul acestui an.

Cadrul medical a fost căsătorită cu un ofițer de poliție judiciară din anul 2019, însă mariajul lor s-a încheiat în luna februarie 2025. Tânăra și-a dat fostul soț în judecată cerând să revină la numele de dinainte de căsătorie. Totuși, cererea i-a fost anulată de judecători în iulie 2025. La rândul lui, fostul soț a acționat-o în instanța pentru recuperarea bunurilor aflate pe numele lui.

Sursă foto: Facebook

