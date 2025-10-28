Primele ipoteze privind cauza morții doctoriței din Buzău. Ștefania Szabo era medic chirurg și director medical al spitalului

Au apărut primele ipoteze privind cauza morții Ștefaniei Szabo, medic chirurg și directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău.

Primele ipoteze privind cauza morții Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo a murit la vârsta de 37 de ani, în timpul unei gărzi. Colegii ei au fost cei care au găsit-o fără suflare, în camera de gardă. Tot ei au prezentat și primele ipoteze privind cauzele morții sale.

„Este foarte adevărat că este unul din medicii foarte implicați. Cu siguranță că, pe fond de oboseală, presiunea, stresul… Cumva, posibil să fi cedat. Este foarte posibil orice, chiar și un burnout”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău, pentru Fanatik.

Tot el a afirmat că Ștefania Szabo lua „pastile obișnuite de întreținere a funcției inimii”. „Nimic deosebit. Nu apărea în evidența noastră cu nicio problemă medicală”, a explicat.

Sorin Pătrașcu nu a putut spune cu precizie câți pacienți avea în grijă Ștefania când a murit, însă a confirmat că doctorița era solicitată. Ultimul ei consult ar fi fost la ora 12, iar poliția și spitalul investighează ce s-a întâmplat de atunci până la momentul morții ei.

Colegii doctoriței trag un semnal de alarmă

Potrivit Digi24, Ștefania Szabo făcea cel puțin șapte gărzi pe lună și avea atât responsabilități administrative, cât și de cadru medical în Spitalul Județean Buzău.

Colegii Ștefaniei trag un semnal de alarmă. Aceștia susțin că Szabo rareori își permitea să ia pauze. Cu toate că dedicarea este un atu, la fel de importantă este și odihna.

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, a povestit o colegă a doctoriței decedate, potrivit Reporter Buzoian.

Astfel, prima ipoteză privind cauza morții Ștefaniei Szabo este aceea că a decedat din cauza epuizării.

