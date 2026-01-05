Comunitatea băcăuană este în doliu după dispariția lui Răzvan Șendrea, una dintre figurile discrete, dar influente, ale vieții publice locale. Fost consilier județean, jurnalist și om implicat în administrația publică, Șendrea a murit la doar 46 de ani, lăsând în urmă o carieră construită cu profesionalism și respect față de oameni.

O carieră între presă și administrație

Răzvan Șendrea a fost cunoscut inițial în presa băcăuană, unde a colaborat cu publicații precum Deșteptarea, Monitorul de Bacău și Bacău Info. Colegii îl descriau ca pe un jurnalist calm, binevoitor și atent la nuanțe, un om care nu a folosit niciodată cuvântul ca pe o armă, notează presa locală.

Ulterior, Șendrea a ales să se dedice administrației publice, ocupând funcția de consilier județean și, mai târziu, pe cea de director al Serviciului Public de Protecție a Plantelor. Cei care au lucrat cu el vorbesc despre un profesionist discret, echilibrat și extrem de conștiincios.

Reacțiile și omagiile apropiaților

Consiliul Județean Bacău a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind contribuția lui Șendrea la viața comunității și modul în care și-a exercitat funcțiile cu respect și responsabilitate.

Parlamentarul Lucian Bogdănel, fost coleg de redacție, a rememorat anii petrecuți împreună în presă și l-a descris drept „un jurnalist mereu binevoitor, care nu a transformat niciodată penița într-o armă”. Bogdănel a vorbit și despre retragerea discretă a lui Șendrea din presă, o alegere care i-a reflectat firea liniștită și preferința pentru munca din administrație.

Mesaje emoționante au venit și din partea prietenilor apropiați. Cristi Aioanei, prim‑vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor – filiala Bacău, l-a numit „prieten drag și frate de suflet”, evocând proiectele comune și anii de colaborare în presă și administrație.

Moartea lui Răzvan Șendrea a venit fulgerător și a lăsat un gol în rândul celor care l-au cunoscut. Discreția, echilibrul și bunul-simț care l-au caracterizat au făcut din el un reper moral pentru mulți dintre colegii săi.

Comunitatea băcăuană pierde nu doar un profesionist dedicat, ci și un om cald, apropiat și loial. Amintirea lui rămâne vie în proiectele la care a contribuit și în inimile celor care i-au fost alături.

