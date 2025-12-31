Tatiana Schlossberg, nepoata președintelui John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după o luptă curajoasă cu leucemia mieloidă acută, diagnosticată în 2024, la scurt timp după nașterea celui de-al doilea copil.
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a încetat din viață la vârsta de 35 de ani. Familia ei a anunțat tragica veste pe Instagram, exprimându-și durerea printr-un mesaj emoționant: „Frumoasa noastră Tatiana a murit în această dimineață. Va rămâne mereu în inimile noastre”. Potrivit Libertatea, Tatiana fusese diagnosticată cu leucemie mieloidă acută în mai 2024, la doar câteva ore după nașterea celui de-al doilea copil.
În 2024, viața Tatianei Schlossberg a luat o turnură dramatică. După ce a adus pe lume al doilea copil, în luna mai, a fost diagnosticată cu o formă agresivă de leucemie mieloidă acută. Medicii i-au comunicat că prognosticul este nefavorabil, iar în noiembrie 2025 a anunțat că mai avea mai puțin de un an de trăit. Această luptă dificilă cu boala a fost împărtășită publicului prin intermediul unui eseu publicat pe 22 noiembrie 2025 în The New Yorker, intitulat „A Battle With My Blood” („O luptă cu sângele meu”).
În eseul său, Tatiana Schlossberg a descris impactul devastator al diagnosticului asupra vieții și familiei ei. „Primul meu gând a fost că ai mei copii, ale căror fețe trăiesc permanent pe interiorul pleoapelor mele, nu își vor aminti de mine”, a mărturisit ea în textul publicat. Ea a detaliat șocul inițial al diagnosticului, tratamentele agresive la care a fost supusă, inclusiv transplanturile de măduvă osoasă, și greutățile care au urmat.
Tatiana a vorbit și despre dificultățile emoționale pe care le-a întâmpinat, menționând senzația că era ireal ceea ce trăia: „Nu puteam, pur și simplu nu puteam să cred că vorbeau despre mine. Eram sănătoasă, nu mă simțeam bolnavă. Aceasta nu putea fi viața mea”. Cu luciditate și un umor amar, ea a transformat o experiență personală dureroasă într-o confesiune publică despre fragilitatea vieții, un text care a fost citit și apreciat de publicul larg.
În eseul său, Schlossberg a reflectat asupra istoriei familiei Kennedy, marcată de pierderi succesive. Ea a vorbit despre durerea pe care o resimțea față de mama sa, Caroline Kennedy, subliniind povara pe care boala sa o aducea acestei familii celebre. „Toată viața mea am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună și o fiică bună. Acum am adăugat o nouă tragedie în viața ei, în viața familiei noastre, și nu pot face nimic ca să o opresc”, a scris Tatiana.
Familia Kennedy a fost adesea menționată în presă în contextul unor tragedii, iar acestea au dus la apariția termenului „blestemul Kennedy”. Bunicul Tatianei, președintele John F. Kennedy, a fost asasinat în 1963, iar unchiul ei, John F. Kennedy Jr., a decedat în 1999, într-un accident aviatic. Moartea Tatianei Schlossberg adaugă încă o pagină tristă în istoria acestei faimoase familii americane.
Tatiana Celia Kennedy Schlossberg s-a născut pe 5 mai 1990 în New York, fiind fiica designerului Edwin Schlossberg și a diplomatei Caroline Kennedy. A crescut în New York și a urmat cursurile Brearley School și Trinity School. După absolvirea Universității Yale în 2012, unde a studiat istoria, ea și-a continuat studiile la Universitatea Oxford, obținând un master în istorie americană în 2014.
Cariera jurnalistică a Tatianei a început ca reporter local în New Jersey, evoluând ulterior spre poziția de jurnalistă la The New York Times. A scris despre știință, schimbări climatice și probleme sociale, colaborând cu publicații de prestigiu precum The Atlantic, The Washington Post, Vanity Fair și Bloomberg News. Prin articolele sale, ea a abordat subiecte complexe, de la mediu și știință, până la investigații locale și teme sociale.
În 2017, Tatiana Schlossberg s-a căsătorit cu George Moran, medic, alături de care a avut doi copii, născuți în 2022 și 2024. Fratele său, Jack Schlossberg, este cunoscut pentru implicarea sa în viața publică și candidatura pentru Congres în statul New York. Tatiana a reușit să își construiască o identitate profesională distinctă, diferită de faima familiei Kennedy, remarcându-se prin dedicarea față de subiectele de mediu și știință.
