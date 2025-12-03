S-a aflat cauza morții medicului Ștefania Szabo. Doctorița nu a făcut accident cerebral vascular din cauza epuizării, așa cum s-a crezut inițial

Rezultatele autopsiei medicului Ștefania Szabo au fost făcute publice. Conform primelor informații, doctorița nu a murit din cauza unui accident vascular cerebral, așa cum spunea prima ipoteză. Deși s-a vorbit mult despre epuizare ca fiind cauza morții, acum ies la iveală noi detalii.
Conform rezultatelor autopsiei Ștefania Szabo, aceasta ar fi decedat după ce plămânii ei au rămas fără aer. Analizele făcute nu indică faptul că medicul ar fi suferit un AVC sau un infarct. Totuși, medicii legiști nu au reușit să obțină un răspuns cu privire la felul în care s-ar fi ajuns la această situație.
Ștefania Szabo a murit la finalul lunii octombrie, iar cazul a șocat comunitatea medicală și a făcut înconjurul presei. Ștefania Szabo avea doar 37 de ani și colegii ei au mărturisit că în ultimul timp, ea muncea extrem de mult, făcând chiar și gărzi de peste 30 de ore.
Ce probleme avea medicul
Ștefania Szabo petrecea multe ore la spital. Familia ei a vorbit despre faptul că medicul trecuse prin momente dificile din cauza oboselii. Tânăra se plângea că sistemul medical este sufocant.
”Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici”, a declarat fratele Ștefaniei Szabo, conform Redacția.
