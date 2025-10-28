Ștefania Szabo nu este primul cadru medical care moare în timpul muncii. O asistentă de 44 de ani a murit la același spital, în urmă cu 2 ani

Cazul Ștefaniei Szabo, directoare medicală a Spitalului Județean Buzău, nu este izolat. La același spital, o asistentă de doar 44 de ani a murit brusc. Conform primelor informații, ar fi vorba despre epuizare, iar în cazul asistentei a fost vorba despre același lucru. Iată cum s-au întâmplat lucrurile.
Cazul Ștefaniei Szabo, tras la indigo cu cel al unei asistente de la același spital
Moartea Ștefaniei Szabo nu este prima tragedie de acest fel din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău. În urmă cu doi ani, o asistentă de doar 44 de ani își găsea sfârșitul în aceeași unitate medicală.
Un deces aparent cauzat de epuizare, tragedia morții Ștefaniei Szabo a șocat comunitatea medicală din România. Totuși, cazul nu este izolat. Cu mai puțin de doi ani în urmă, un cadru medical a murit în condiții asemănătoare.
Pe de altă parte, Clara Anton și-a pierdut viața fulgerător, după ce s-a prăbușit în casă. Ea a fost transportată la UPU la Spitalul Județean din Buzău, unde a fost rescuscitată, însă nu s-a mai putut face nimic pentru ea.
Doi rezidenți au murit la Iași
Cele două cazuri amintesc de tragedia de la Iași, unde în lunile martie și aprilie, trei angajați ai Spitalului Sfântul Spiridon din Iași au murit la interval de doar câteva săptămâni. Dintre aceștia, doi erau medici rezidenți, iar celălalt era un brancardier care a murit în somn.
”A prezentat moarte subită la domiciliu a fost preluată ancheta de poliție și medicină legală. E vârsta la care moartea subită din cauza cardiacă are cea mai mare incidență mai ales la persoane de gen masculin și cei care cu stres profesional sau efort fizic marcant”, a declarat Carmen Cimpoeșu, medic-șef UPU Smurd Iași.
