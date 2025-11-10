  MENIU  
Home > Vedete > Doctorul Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie. Cum se apără medicul: „Eu nu am mințit pe nimeni”

Doctorul Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie. Cum se apără medicul: „Eu nu am mințit pe nimeni”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Celebrul doctor psihiatru Cristian Andrei se prezintă public drept psihoterapeut și psiholog de mai bine de 20 de ani, însă acesta nu are atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult, potrivit unei investigații PressOne, acesta este acuzat de două cliente de hărțuire sexuală.

Doctorul Cristian Andrei, acuzat de practică ilegală în psihoterapie

Deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, Cristian Andrei, unul dintre cei mai mai cunoscuți psihoterapeuți din România, a oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost.

De-a lungul timpului, celebrul medic a fost protagonistul mai multor emisiuni cu teme din domeniul psihologiei. Mai mult, acesta și-a asumat titulatura de psihoerapeut în mod deschis și, ocazional, și de „psiholog”, prin descrierile clipurilor sale de pe TikTok. 

Însă, în realitate, acesta are competențe de medic psihiatru pentru copii.

Ce s-a aflat acum despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani, înainte să o cunoască pe ea
Ce s-a aflat acum despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani, înainte să o cunoască pe ea
Recomandarea zilei

Cristian Andrei s-a specializat în neuropsihiatrie infantilă în anul 1993, pe vremea când în România nu era reglementată psihoterapia și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. 

Pe atunci, absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat! Poliția s-a autosesizat în cazul lui
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat! Poliția s-a autosesizat în cazul lui
Recomandarea zilei

Lucrurile s-au schimbat de abia anul trecut când a fost înființat Colegiul Psihologilor din România.  În urma modificărilor aduse legislației, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparține exclusiv de Colegiul Psihologilor. 

Așadar, potrivit noii legi, pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare. 

Conform unei investigații a PressOne, doctorul Cristian Andrei a primit bani pentru ședințe de psihoterapie, deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, așa cum spune legea.

Citește și: Ce spunea Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut: „Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”

Citește și: Cum să combați depresia de sărbători. Sfatul psihologului Cristian Andrei: „Să ne uităm la aspectele calitative. Ele nu costă”

Medicul, acuzat de hărțuire sexuală

Pe lângă faptul că este acuzat că s-a autointitulat de mai bine de 20 de ani psihoterapeut și a luat bani pe astfel de ședințe deși nu deține un atestat de la Colegiul psihologilor, Cristian Andrei este acuzat acum și de hărțuire sexuală. Două cliente de-ale doctorului susțin că au fost agresate sexual în timpul ședințelor de psihoterapie ce s-au desfășurat chiar în cabinetul lui.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”,  a povestit Mara, care a avut prima ședință cu Cristian Andrei în 2019, la Institutul de Relații Umane. 

Femeia, care pe atunci avea 25 de ani, avea atacuri de panică puternice.

„M-a întrebat, efectiv, câți parteneri sexuali am avut, lucru care mi s-a părut că nu avea nicio legătură cu motivul pentru care venisem”, a precizat Mara.

În aproximativ șase luni, femeia a avut 11 ședințe de psihoterapie cu doctorul Cristian Andrei, care s-a autointitulat „doctorul de suflete”, după ce a avut o emisiune la Antena 1, unde oferea în direct ședințe de psihoterapie.

 „A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet. Și am continuat cu această relație și în exteriorul cabinetului, adică după asta nu mai eram deja clienta lui”, a spus Mara despre ultima ședință.

La trei luni de la ultima ședință, Mara a reclamat presupusele abuzuri ale doctorului Cristian Andrei la Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor. Totuși, doar Colegiul Medicilor Dâmbovița i-a răspuns, invocând o plângere incompletă și depășirea termenului legal de sesizare de șase luni.

La rândul ei, Flavia spune că medicul s-a „năpustit” asupra ei, în timpul unei ședințe de psihoterapie.

„S-a năpustit, efectiv, asupra mea. Efectiv m-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată.”, povestește Flavia, care a făcut terapie cu dr. Cristian Andrei între 2019 și 2020.

Pentru ședință, Flavia a achitat 300 de lei după care a decis să încheie procesul terapeutic cu el.

Ambele femei susțin că abuzurile au avut loc în timpul terapiei.

Citește și: TJ Miles și Francisca Dulceanu s-au căsătorit religios. Primele imagini de la eveniment

Citește și: Jaguarul de la „Insula Iubirii” a avut o relație cu o femeie măritată, cu 27 de ani mai în vârstă ca el. Reacția soțului când a aflat e înșelat. „I-am zis că-mi pare rău!”

Reacția lui Cristian Andrei

Doctorul Cristian Andrei a recunoscut că a practicat psihoterapia fără atestat, însă neagă acuzațiile de abuz.

„Ceea ce fac eu acum la Institut este evaluarea pacienților și îi direcționez apoi la unul dintre cei 5 psihoterapeuți (n.r. din cadrul Institutului). Fac și indicații asupra testelor proiective, dacă este necesar, și asupra abordării sistemice în cazul în care pacienții sunt într-o situație socială delicată. De asemenea, îi direcționez pe cei care au nevoie de gratuitate în psihoterapie”, a spus el.

Medicul susține că un pacient din cadrul Institutului ajunge o singură dată în cabinetul lui psihiatric, pentru evaluare, nu pentru ședințe de psihoterapie. Însă, PressOne a vorbit cu două foste cliente ale lui Cristian Andrei ce afirmă că au făcut psihoterapie cu el între 6 și 8 luni. În plus, publicația a intrat în posesia mesajelor de confirmare a mai multor ședințe.

Confruntat cu această informație, medicul spune că în lipsa unui contract care să arate că a făcut psihoterapie, el nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru.

„Depinde cine o declară psihoterapie. Dacă nu este contract, înseamnă că nu a fost psihoterapie. Unde e contractul?”, a răspuns Cristian Andrei.

Cristian Andrei mai susține că „nu este adevărat că eu mă dau drept psiholog”. El insistă că e psihoterapeut din 1993 și că a înființat Institutul de Relații Umane în anul 2000, „cu 4 ani înainte de înființarea Colegiului Psihologilor în România.”

Mai mult, doctorul spune că a obținut mai multe atestate internaționale obținute în diverse discipline: cercetarea psihiatrică pentru boli afective, cursuri de formare a adulților, psihoterapia copilului și adolescentului, consiliere psihologică pentru familie și psihoterapia etologistă. 

Totuși, niciunul dintre aceste cursuri nu echivalează cu o școală de formare acreditată de Colegiul Psihologilor din România și nici nu justifică ședințele de psihoterapie cu adulți, potrivit Press One.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a adăugat el.

În ceea ce privește acuzațiile de abuz aduse de fostele sale paciente, Cristian Andrei a răspuns: „Nu am timp să fac așa ceva.”

„Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”, a completat dr Cristian Andrei.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios: „Înainte ca miracolul nostru să vină pe lume”. Cine sunt cele două vedete care le-au fost nași
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios: „Înainte ca miracolul nostru să vină pe lume”. Cine sunt cele două vedete care le-au fost nași
Fanatik
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru
GSP.ro
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
Click.ro
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Citește și...
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen
Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Operaţiile estetice au schimbat-o total, mulţi spun că e prea mult. Imaginile momentului
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Primele ninsori vin în noiembrie. Viscol și ger, înainte de Crăciun. Prognoza ANM
Doctorița Simona Boila, găsită carbonizată în Franța. Fiul ei, principalul suspect. Mărturiile tulburătoare ale apropiaților
Mădălina Ghenea, susținută de fostul iubit, în procesul de hărțuire: „Mă simt profund binecuvântată”
Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc, după ce nepotul lui a fost acuzat că ar fi ucis-o pe adolescentă
Vacanță de vis la Viena
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Monica Anghel a dezvăluit misterul fotografiei de pe patul de spital. Prin ce intervenție dificilă a trecut cântăreața
Monica Anghel a dezvăluit misterul fotografiei de pe patul de spital. Prin ce intervenție dificilă a trecut cântăreața
Fiica unui primar din Argeș a primit un Mercedes de 150.000 de euro la majorat. La petrecere au cântat Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești
Fiica unui primar din Argeș a primit un Mercedes de 150.000 de euro la majorat. La petrecere au cântat Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Sărbătoare mare și mâine, 11 noiembrie! Mulți români poartă numele acestui sfânt iubit. Vezi cui trebuie să-i spui „La mulți ani”
Sărbătoare mare și mâine, 11 noiembrie! Mulți români poartă numele acestui sfânt iubit. Vezi cui trebuie să-i spui „La mulți ani”
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Elle
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
„De prost gust” Orlando Bloom, acuzat că a ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, după o apariție controversată de Halloween. Cum a fost surprins actorul. Foto
„De prost gust” Orlando Bloom, acuzat că a ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, după o apariție controversată de Halloween. Cum a fost surprins actorul. Foto
Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini de colecție cu cei doi din ziua nunții. Foto
Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini de colecție cu cei doi din ziua nunții. Foto
DailyBusiness.ro
ANAF a luat în vizor organizatorii de nunți și evenimente. Peste 80 de companii vor fi verificate începând de luni
ANAF a luat în vizor organizatorii de nunți și evenimente. Peste 80 de companii vor fi verificate începând de luni
Mihaela Bilic dezvăluie care sunt singurele mezeluri sănătoase din supermarketuri: „Astea sunt, aș spune, premium”
Mihaela Bilic dezvăluie care sunt singurele mezeluri sănătoase din supermarketuri: „Astea sunt, aș spune, premium”
A1.ro
Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum
Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum
Ce să nu faci pe 11.11, unul dintre cele mai puternice portaluri astrologice din acest an. Ce semnifică această dată
Ce să nu faci pe 11.11, unul dintre cele mai puternice portaluri astrologice din acest an. Ce semnifică această dată
Zodiile care pot câștiga la Loto în noiembrie. Intră în luna cadourilor cu buzunarele pline
Zodiile care pot câștiga la Loto în noiembrie. Intră în luna cadourilor cu buzunarele pline
Carmen Tănase are peste 15 căței și pisici acasă: "Îi hrănesc și pe cei din sat, 20‑30. Fiul meu a zis că am depășit orice limită de bun simț. Nu mă mai suportă" / Exclusiv
Carmen Tănase are peste 15 căței și pisici acasă: "Îi hrănesc și pe cei din sat, 20‑30. Fiul meu a zis că am depășit orice limită de bun simț. Nu mă mai suportă" / Exclusiv
Dani Mocanu și fratele lui, arestați în Italia, la Napoli
Dani Mocanu și fratele lui, arestați în Italia, la Napoli
Observator News
Prognoza meteo 10 - 23 noiembrie. Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta
Prognoza meteo 10 - 23 noiembrie. Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Anunțul devastator al Loredanei Groza! Ce s-a întâmplat e cumplit! Putere multă, draga noastră!
Ultima oră! Anunțul devastator al Loredanei Groza! Ce s-a întâmplat e cumplit! Putere multă, draga noastră!
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Redactia.ro
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce spitalele publice nu pot evalua corect eficiența tratamentelor noi
De ce spitalele publice nu pot evalua corect eficiența tratamentelor noi
Îndulcitorul folosit de milioane de oameni ar putea afecta creierul și crește riscul de AVC
Îndulcitorul folosit de milioane de oameni ar putea afecta creierul și crește riscul de AVC
Ucigaș tăcut: boala care afectează un milion de persoane și intră în top 10 cauze de deces
Ucigaș tăcut: boala care afectează un milion de persoane și intră în top 10 cauze de deces
Semne ascunse ale cancerului pe care le poți observa în ochi
Semne ascunse ale cancerului pe care le poți observa în ochi
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Dakota Johnson s-a reinventat după separarea de Chris Martin. Actrița, în cel mai îndrăzneț pictorial de până acum
Dakota Johnson s-a reinventat după separarea de Chris Martin. Actrița, în cel mai îndrăzneț pictorial de până acum
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton