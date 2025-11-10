Doctorul Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie. Cum se apără medicul: „Eu nu am mințit pe nimeni”

Celebrul doctor psihiatru Cristian Andrei se prezintă public drept psihoterapeut și psiholog de mai bine de 20 de ani, însă acesta nu are atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult, potrivit unei investigații PressOne, acesta este acuzat de două cliente de hărțuire sexuală.

Doctorul Cristian Andrei, acuzat de practică ilegală în psihoterapie

Deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, Cristian Andrei, unul dintre cei mai mai cunoscuți psihoterapeuți din România, a oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost.

De-a lungul timpului, celebrul medic a fost protagonistul mai multor emisiuni cu teme din domeniul psihologiei. Mai mult, acesta și-a asumat titulatura de psihoerapeut în mod deschis și, ocazional, și de „psiholog”, prin descrierile clipurilor sale de pe TikTok.

Însă, în realitate, acesta are competențe de medic psihiatru pentru copii.

Cristian Andrei s-a specializat în neuropsihiatrie infantilă în anul 1993, pe vremea când în România nu era reglementată psihoterapia și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei.

Pe atunci, absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

Lucrurile s-au schimbat de abia anul trecut când a fost înființat Colegiul Psihologilor din România. În urma modificărilor aduse legislației, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparține exclusiv de Colegiul Psihologilor.

Așadar, potrivit noii legi, pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare.

Conform unei investigații a PressOne, doctorul Cristian Andrei a primit bani pentru ședințe de psihoterapie, deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, așa cum spune legea.

Medicul, acuzat de hărțuire sexuală

Pe lângă faptul că este acuzat că s-a autointitulat de mai bine de 20 de ani psihoterapeut și a luat bani pe astfel de ședințe deși nu deține un atestat de la Colegiul psihologilor, Cristian Andrei este acuzat acum și de hărțuire sexuală. Două cliente de-ale doctorului susțin că au fost agresate sexual în timpul ședințelor de psihoterapie ce s-au desfășurat chiar în cabinetul lui.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a povestit Mara, care a avut prima ședință cu Cristian Andrei în 2019, la Institutul de Relații Umane.

Femeia, care pe atunci avea 25 de ani, avea atacuri de panică puternice.

„M-a întrebat, efectiv, câți parteneri sexuali am avut, lucru care mi s-a părut că nu avea nicio legătură cu motivul pentru care venisem”, a precizat Mara.

În aproximativ șase luni, femeia a avut 11 ședințe de psihoterapie cu doctorul Cristian Andrei, care s-a autointitulat „doctorul de suflete”, după ce a avut o emisiune la Antena 1, unde oferea în direct ședințe de psihoterapie.

„A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet. Și am continuat cu această relație și în exteriorul cabinetului, adică după asta nu mai eram deja clienta lui”, a spus Mara despre ultima ședință.

La trei luni de la ultima ședință, Mara a reclamat presupusele abuzuri ale doctorului Cristian Andrei la Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor. Totuși, doar Colegiul Medicilor Dâmbovița i-a răspuns, invocând o plângere incompletă și depășirea termenului legal de sesizare de șase luni.

La rândul ei, Flavia spune că medicul s-a „năpustit” asupra ei, în timpul unei ședințe de psihoterapie.

„S-a năpustit, efectiv, asupra mea. Efectiv m-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată.”, povestește Flavia, care a făcut terapie cu dr. Cristian Andrei între 2019 și 2020.

Pentru ședință, Flavia a achitat 300 de lei după care a decis să încheie procesul terapeutic cu el.

Ambele femei susțin că abuzurile au avut loc în timpul terapiei.

Reacția lui Cristian Andrei

Doctorul Cristian Andrei a recunoscut că a practicat psihoterapia fără atestat, însă neagă acuzațiile de abuz.

„Ceea ce fac eu acum la Institut este evaluarea pacienților și îi direcționez apoi la unul dintre cei 5 psihoterapeuți (n.r. din cadrul Institutului). Fac și indicații asupra testelor proiective, dacă este necesar, și asupra abordării sistemice în cazul în care pacienții sunt într-o situație socială delicată. De asemenea, îi direcționez pe cei care au nevoie de gratuitate în psihoterapie”, a spus el.

Medicul susține că un pacient din cadrul Institutului ajunge o singură dată în cabinetul lui psihiatric, pentru evaluare, nu pentru ședințe de psihoterapie. Însă, PressOne a vorbit cu două foste cliente ale lui Cristian Andrei ce afirmă că au făcut psihoterapie cu el între 6 și 8 luni. În plus, publicația a intrat în posesia mesajelor de confirmare a mai multor ședințe.

Confruntat cu această informație, medicul spune că în lipsa unui contract care să arate că a făcut psihoterapie, el nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru.

„Depinde cine o declară psihoterapie. Dacă nu este contract, înseamnă că nu a fost psihoterapie. Unde e contractul?”, a răspuns Cristian Andrei.

Cristian Andrei mai susține că „nu este adevărat că eu mă dau drept psiholog”. El insistă că e psihoterapeut din 1993 și că a înființat Institutul de Relații Umane în anul 2000, „cu 4 ani înainte de înființarea Colegiului Psihologilor în România.”

Mai mult, doctorul spune că a obținut mai multe atestate internaționale obținute în diverse discipline: cercetarea psihiatrică pentru boli afective, cursuri de formare a adulților, psihoterapia copilului și adolescentului, consiliere psihologică pentru familie și psihoterapia etologistă.

Totuși, niciunul dintre aceste cursuri nu echivalează cu o școală de formare acreditată de Colegiul Psihologilor din România și nici nu justifică ședințele de psihoterapie cu adulți, potrivit Press One.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a adăugat el.

În ceea ce privește acuzațiile de abuz aduse de fostele sale paciente, Cristian Andrei a răspuns: „Nu am timp să fac așa ceva.”

„Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”, a completat dr Cristian Andrei.

Sursă foto: Facebook

