Jaguarul de la „Insula Iubirii” a avut o relație cu o femeie măritată, cu 27 de ani mai în vârstă ca el. Reacția soțului când a aflat e înșelat. „I-am zis că-mi pare rău!”

George Ivănescu, cunoscut publicului drept „Jaguarul” din reality show-ul „Insula Iubirii”, a făcut o serie de mărturisiri incendiare despre viața sa personală și relațiile din trecut. Fostul concurent a vorbit deschis despre o relație cu o femeie căsătorită cu 27 de ani mai în vârstă decât el, dar și despre experiențele sale amoroase din Italia.

O relație interzisă care a durat patru ani

Jaguarul a povestit că, la vârsta de 20 de ani, a avut o relație cu o femeie de 47 de ani, căsătorită și cu un fiu de aceeași vârstă cu el. Relația a început ca o aventură de o noapte pe litoralul italian, dar s-a transformat într-o legătură care a durat patru veri consecutive.

„Am învățat multe de la ea. Eu aveam 20 de ani, iar ea 47, dar în Italia, femeile la 50 de ani sunt diferite. Uneori sunt mai frumoase decât cele de 20! A fost super! Eu sunt foarte nebun în pat, iar ea se ținea după mine. A fost doar o seară la mare mai întâi, dar ea s-a îndrăgostit. Apoi s-a întors acasă şi a început cu cadouri, dar eu nu sunt genul, deşi le-am acceptat. Ne-am văzut apoi patru ani, pe timpul verii, din când în când”, a declarat Jaguarul pentru cancan.ro.

Citeşte şi: De ce a fost ispita George Ivănescu de la Insula Iubirii 2025 poreclit „Jaguarul”: „Vine din Italia”

Citeşte şi: Răspunsul Mirei pentru George Jaguarul de la Insula iubirii, după ce el a spus că s-ar întoarce definitiv pentru ea în România: „Jaguarița în acțiune…”

Citeşte şi: Fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante: „Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”

Relația s-a încheiat în momentul în care soțul femeii a aflat adevărul și a venit să-l confrunte. „Totul s-a terminat când a aflat soţul. Era măritată şi avea un fiu de vârsta mea. Ea locuia în Milano. Au trecut 14 ani de atunci. I-am zis că îmi pare rău, că nu e vina mea că soția lui are alte dorințe. El m-a întrebat ce am eu și nu are el, l-am întrebat dacă vrea să mint sau să zic adevărul care doare”, a povestit George Ivănescu. Confruntarea nu a degenerat, iar cei doi bărbați au încheiat discuția într-un mod neașteptat: „A dat mâna cu mine. Și mie mi s-a părut asta ciudat. Soţul a realizat atunci că din viaţa lor lipseau sarea şi pierul. De atunci nu ne-am mai văzut, dar mi-a plăcut. A fost o experienţă wow! Nu aş vrea să mă mai văd cu ea acum!”

Jaguarul: „Am avut peste 1.000 de femei”

În podcastul „Fiță cu Adiță”, Jaguarul a făcut o altă declarație șocantă, susținând că a avut peste 1.000 de partenere. Mai mult, el a spus că regretă că nu au fost și mai multe, invocând faptul că a ales să păstreze respectul în anumite situații.

„Pornind din Italia, 6 luni, dacă nu era una pe seară, erau două pe seară. Am avut mult mai multe de 1.000. Regretul meu este că puteam să am mult mai multe, dar am purtat respect”, a spus el în cadrul podcastului.

Deși se consideră un bărbat atrăgător și cuceritor, George Ivănescu a declarat că nu exclude ideea unei căsătorii. Nu o caută activ, dar spune că atunci când va apărea femeia potrivită, va fi pregătit să se așeze la casa lui.

„Chestia asta pentru mine… m-am gândit, dar nu caut. Dacă e să cauți, găsești. Când o să vină bambolina perfectă”, a adăugat el.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News