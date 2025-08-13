De ce a fost ispita George Ivănescu de la Insula Iubirii 2025 poreclit „Jaguarul”: „Vine din Italia”

Ispita George Ivănescu de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit de ce a fost poreclit „Jaguarul” de prietenii lui.

De ce a fost ispita George Ivănescu de la Insula Iubirii 2025 poreclit „Jaguarul”

George Ivănescu este una dintre cele zece ispite masculine de la Insula Iubirii, sezonul 9. Tânărul de 33 de ani a locuit mai mulți ani în Italia, de unde s-a întors cu o poreclă, „Jaguarul”.

Într-un interviu de la Antena Stars, George Ivănescu a dezvăluit ce i-a determinat pe prietenii lui să-l poreclească „Jaguarul”.

„Jaguarul vine de la mine din Italia. Eu cu prietenii mei mergeam la club, când intram într-un club, prietenii mei se aruncau mereu pe fete. Eu stăteam mereu deoparte și fetele când vedeau chestia asta, veneau ele la mine și vedeau chestia asta și ziceau «Cum de toți sar pe noi și tu stai aici?» Și atunci aveam mai mult succes ca ei. Și un prieten de-ai mei a zis «Ești ca un jaguar». Jaguarul stă la pândă și victima vine la el.

Am aplicat tehnica (n.r. la Insula Iubirii), dar eu mereu sunt așa, nu sunt un actor, sunt foarte sincer, îmi place să zic lucrurile pe față, fetele au precizat chestia asta”, a spus ispita de la Insula Iubirii 2025, la Antena Stars.

Cu ce se ocupă George Ivănescu

George Ivănescu este antreprenor în domeniul HoReCa. Ispita de la Insula Iubirii 2025 deține o franciză Tucano Coffee la Deva, și un restaurant în Italia, cu mai mulți prieteni.

