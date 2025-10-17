Schimbare importantă la „Insula Iubirii”. CNA a intervenit după ce a primit numeroase plângeri

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a intervenit în grila de programe a postului Antena 1, după ce a primit numeroase plângeri cu privire la reality show-ul „Insula Iubirii”. Astfel, emisiunea prezentată de Radu Vâlcan va fi mutată din prime time.

„Insula Iubirii”, mutată din prime time

Ca urmare a numeroaselor sesizări primite privind conținutul nepotrivit pentru minori, CNA a decis ca show-ul „Insula Iubirii” să fie mutat din prime time. Astfel, emisiunea prezentată de Radu Vâlcan nu va mai fi difuzată de la ora 20:00, ci mai târziu, aproape de miezul nopții, întrucât prezintă conținut cu tentă sexuală și scene de nuditate.

Printre cei care au trimis sesizările la CNA s-a aflat și organizația Salvați Copiii, notează RomaniaTV.

„Pentru minori, chiar și pentru cei peste 12 sau 15 ani, contactul cu acest program poate funcționa ca un ghid incorect în relațiile romantice, prezentând modele de comportament nesănătoase și glorificând deresponsabilizarea”, se arată în sesizare.

Astfel, în ședința din 15 octombrie, Consiliul Național al Audiovizualului a decis schimbarea orei de difuzare.

CNA a stabilit că principalul motiv al intrării în legalitate este ora de difuzare a emisiunii, mai ales că emisiunea include consum de alcool, limbaj explicit, nuditate și comportamente care nu sunt potrivite pentru adolescenți, ceea ce impune clasarea acesteia ca program pentru persoane peste 15 ani, difuzabil numai după ora 23.00.

Explicațiile CNA

După luarea deciziei, mai mulți membri ai CNA și-au explicat decizia.

„Nu este o emisiune educativă, ci de divertisment pentru adulți. Problema este ora de difuzare – nu trebuie să fie accesibilă minorilor”, a precizat Valentin Jucan.

Reprezentanta Antena Group, Adriana Păpureanu, a susținut că emisiunea este una de divertisment și că nu are rol educativ.

„Insula Iubirii nu oferă modele. Nu promite că viața va fi frumoasă dacă urmezi anumite direcții. Este o emisiune de divertisment, nu un manual de relații”, a subliniat aceasta.

Membrii CNA sunt de părere că există efecte potențial negative asupra tinerilor.

„Singura problemă este că nu are ce căuta la ora opt seara. Copiii pot prelua mecanic comportamente, iar viața reală nu seamănă cu ceea ce se întâmplă în show”, a afirmat Mircea Toma, în timp ce Monica Gubernat a completat: „Acest tip de emisiune nu are ce cputa la ora 20:00”.

