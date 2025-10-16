Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Vedeta s-a fotografiat înainte și după

Oana Radu este cunoscută pentru lupta ei continuă cu kilogramele. Vedeta a recunoscut că îi place să mănânce și după divorț a avut o perioadă destul de lungă în care și-a dat voie să mănânce absolut tot ce și-a dorit. Se pare că kilogramele s-au acumulat rapid, așa că artista a decis să ia măsuri. Așa că a slăbit 13 kilograme în 20 de zile. Iată cum.

Dieta cu care Oana Radu a scăpat de 13 kilograme în timp record

Oana Radu a apelat la așa-zisa „dietă de urgență” și a reușit să slăbească 13 kilograme în doar 20 de zile. Cântăreața a explicat că programul de slăbire este inspirat din propria experiență.

Ea a liant sun program de slăbit disponibil pe site-ul său sub formă de E-Book și include principiile dietei pe care a ținut-o și cu care a slăbit de mai multe ori.

Elementele cheie sunt alimentația echilibrată, post intermitent și sport: antrenamente cardio, mers alert și exerciții de forță moderate. Această combinație promite să topească rapid kilogramele, mai ales că aportul caloric al dietei este unul destul de mic.

Deficitul caloric face ca surplusul de kilograme să se topească rapid, dovadă că vedeta a dat jos 13 kilograme în doar 20 de zile.

„Îmi era dor de un before&after cu mine! Minus 13 kilograme slăbite în 20 de zile! Singură și fără niciun ajutor! Am făcut din visele mele iar un lucru măreț! „Dieta de urgență”. Știu cât este de greu și sunt alături de voi cu sufletul! Apropo, dieta vine la pachet cu workshop-ul despre cum am învins o relație toxică!”, a mărturisit Oana Radu.

Care este secretul

Cântăreața a spus că dieta de urgență presupune că nu mai mănâncă nimic după ora 17:00, ceea ce înseamnă un post intermitent destul de mare. În caz de senzație de foame, Oana Radu recomandă apă, ceai neîndulcit sau cafea neagră.

„După ora 17.00 sunt recomandate doar lichide fără calorii, precum apă și cafeaua neîndulcită. Dacă apare senzația de foame bea apă, încearcă o cafea neagră sau ceai neîndulcit și reamintește-ți că postul intermitent ajută la accelerarea rezultatelor.”

Vedeta a ținut să specifice că fiecare persoană care dorește să țină dieta ar trebui să consulte înainte un medic pentru a se asigura că poate să o țină în condiții de siguranță. Oana Radu a dovedit că disciplina și perserverența aduce mereu rezultate și a postat și câteva fotografii cu ea înainte și după ce a slăbit peste 10 kilograme.

