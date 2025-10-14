Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10. Radu Vâlcan s-a pregătit pentru noii concurenți

Radu Vâlcan este pregătit pentru un nou sezon Insula Iubirii. După ce sezonul 9 s-a lăsat cu drame totale, sezonul 10 promite să fie și mai bun. Castingul s-a încheiat și acum urmează să înceapă filmările. Anunțul a fost făcut chiar de prezentator.

Se dă startul filmărilor Insula Iubirii sezonul 10

Insula Iubirii i-a ținut pe telespectatori lipiți de micile ecrane. Sezonul 9 s-a încheiat doar de o lună și a fost mai mult decât spectaculos. Publicul a fost încântat de poveștile cuplurilor care au venit să își testeze relația.

Acum, fanii au motive de bucurie, pentru că prezentatorul Insula Iubirii a făcut anunțul mult așteptat.

Antena 1 a făcut în urmă cu puțin timp de la terminarea sezonului 9 anunțul că își caută protagoniștii noului sezon. Cuplurile gata să își testeze relația au fost invitate să se înscrie în aventura insulei.

Acum, Radu Vâlcan și-a anunțat fanii că este gata pentru Insula Iubirii. El a postat o fotografie în care apare cu rucsacul în spate și se declară pregătit pentru Insula Iubirii.

„Nu știu voi, dar eu plec pe Insula Iubirii, 10. Ne vedem de-acolo.🌴”, a scris Radu Vâlcan lângă fotografie.

Nu se știe dacă prezentatorul urmează să plece în Thailanda sau doar se pregătește psihic pentru filmări, însă un lucru e cert: Sezonul 10 va avea loc și filmările urmează să înceapă cât de curând.

Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii

Radu Vâlcan prezintă Insula Iubirii de foarte mulți ani și chiar dacă pare că nu se implică în ce se întâmplă în emisiune, el are un aport impresionant. Este cel care stă ore în șire la bonfaire și vorbește cu concurenții, le ascultă poveștile și toate trăirile.

Au fost atâtea și atâtea caractere, atâtea și atâtea personaje, atâtea povești de viață, atâtea situații, evident că în mod normal nu ar trebui să mă mai surprindă, dar de fiecare dată mă surprinde câte ceva. Am de învățat. Acum vorbesc foarte serios și eu am de învățat, plec încărcat de acolo astfel că imediat după filmări am nevoie de o vacanță.

Simt nevoia de o vacanță pentru că mă încarc și eu. Oamenii să nu creadă că sunt impasibil, că nu îmi pasă și că nu rezonez cu poveștile lor. Sunt acolo cu ei, empatizez pe cât de mult pot pentru că dincolo de toate eu sunt singura persoană, singurul om care stă în fața lor și în fața cărora se deschid în mod direct.

Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite. Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot”, spune Radu Vâlcan.

