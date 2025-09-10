Cristian și Francesca de la Insula Iubirii se căsătoresc și plănuiesc să devină părinți! „Am realizat ce ne dorim cu adevărat” / Exclusiv

Cristian și Francesca au fost unul dintre cele șase cupluri care au participat în sezonul 9 Insula Iubirii și au reușit să facă o țară întreagă să plângă atunci când Radu Vâlcan le-a dat ocazia să se revadă!

Cei doi au învățat să-și depășească problemele și să se iubească mai mult decât la început. Cristian și Francesca sunt cuplul care a demonstrat că poți pleca de la Insula Iubirii cu zâmbetul pe buze și dragostea la purtător.

Cristian și Francesca, unul dintre cele șase cupluri de la Insula Iubirii: „Monotonia era o barieră pentru noi, însă am învățat să nu mai cădem în «ispita» ei”

Mai multe despre experiența lor, am aflat chiar de la ei, în acest interviu exclusiv.

Momentul vostru de la final a oferit o lecție de dragoste. Cum a fost pentru voi, să retrăiți totul, din nou, însă de data aceasta din spatele ecranelor?

Cristian și Francesca: Ne-am emoționat aproape la fel de tare ca acolo și am retrăit totul cu lacrimi în ochi și lipiți unul de celălalt. Am primit sute de mesaje și videoclipuri în care oamenii plângeau alături de noi, deci momentul a fost de amploare!

Știu că monotonia a fost motivul principal care v-a dus la Insula Iubirii. Cum e relația voastră acum? Mai există monotonie?

Cristian și Francesca: Monotonia era o barieră pentru noi, însă am învățat să nu mai cădem în «ispita» ei și ne acordăm mai multă atenție. Si am învățat să luăm inițiativă. Dacă discuțiile scapă de sub control, aducem în discuție Insula Iubirii și ne împăcăm repede! (râde – n.r.) Așa ne aducem aminte de tot ce am realizat acolo!

Francesca, am observat că nu au existat momente de gelozie din partea ta atunci când Cristi interacționa cu ispitele. Vreau să știu de la amândoi care a fost momentul în care ați realizat că relația voastră o să reziste, chiar și la Insula Iubirii. Mai ales pentru că și Francesca a zis de multe ori că nu poate fi ispitită.

Francesca: Nu am fost niciodată o persoană geloasă, mai ales pentru că el nu mi-a dat motive. Amândoi suntem deschiși, în limita bunului simț și al respectului. Mai există un lucru foarte important! Întotdeauna ne-am dat voie să fim noi și nu ne-am împiedicat din a fi autentici, nu am încercat să ne schimbăm unul pe celălalt.

Citește și – Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca: „E genul de om pe care îți dorești să-l ai alături. Îl iubesc maxim!”

Citește și – Marius Avram de la Insula Iubirii 2025, adevărul despre despărțirea de ispita Oana Monea: „Eram distrus psihic”

Citește și – Teo de la Insula iubirii a reacționat după apariția imaginilor cu el și Teodora Bănică de la Casa iubirii: „Ne-am cunoscut datorită fanilor noștri. Am invitat-o să ieșim să luăm masa”

Nu aveam cum să fiu ispitită, ținând cont că pasiunea în relația noastră încă există. Dar, la fel ca la toată lumea, mai apar și mici probleme. Nu știu dacă acestea s-ar fi agravat fără Insula Iubirii, însă este cert că experiența ne-a ajutat foarte mult!

Cristian: Gelozia nu ne caracterizează. Avem încredere în noi, iar iubirea este mai mare ca orice tentație.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Cristian și Francesca urmează să facă nunta! „Suntem în căutarea locului care să ne reprezinte”

Ce puteți să îmi spuneți despre nuntă? Cum vedeți marele eveniment?

Cristian și Francesca: Cu multă distracție și voie bună! Suntem în căutarea locului care să ne reprezinte. Cu siguranță, ne dorim să avem momente speciale. În jurul nostru sunt oameni frumoși și suntem siguri că ei vor contribui la acest eveniment special.

Cum vă văd apropiații acum, ținând cont că faceți parte din cuplurile de la Insula Iubirii? Ce v-au spus, au remarcat schimbări?

Cristian și Francesca: Suntem la fel ca până acum, dar avem idei mult mai clare! Toți erau conștienți de iubirea pe care ne-o purtăm, iar, în urma testului, am remarcat că suntem mai prezenți, apropiați și dornici de a construi ceva și mai solid.

Care sunt următoarele voastre planuri? Ce schimbări pentru viitor a adus Insula Iubirii?

Cristian și Francesca: Ne pregătim pentru vacanța mult așteptată, nuntă, planurile privind casa și întemeierea unei familii. Acum ne dedicăm timpului petrecut în doi! Insula Iubirii ne-a adus o altă percepție asupra relației și am realizat ce ne dorim cu adevărat.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News