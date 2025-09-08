Teo de la Insula iubirii a reacționat după apariția imaginilor cu el și Teodora Bănică de la Casa iubirii: „Ne-am cunoscut datorită fanilor noștri. Am invitat-o să ieșim să luăm masa”

Teo de la Insula iubirii a reacționat după apariția imaginilor cu el și Teodora Bănică de la Casa iubirii. După ce au fost surprinși ținându-se de mână, ispita masculină a declarat că nu sunt împreună și că întâlnirea cu fosta concurentă de la Casa iubirii a fost doar o cunoaștere prietenoasă. Iată ce declarații a făcut tânărul recent!

Ispita Teodor Costache, alias Teo, de la Insula iubirii și Teodora Bănică de la Casa iubirii au fost surprinși de paparazzi cancan.ro ținându-se de mână, dar el a spus recent că nu este nimic serios între ei. Recent, tânărul a vorbit despre legătura lor.

Teo de la Insula iubirii a reacționat după apariția imaginilor cu el și Teodora Bănică de la Casa iubirii

Imaginile cu Teodor Costache și Teodora Bănică, surprinși de paparazzii ținându-se de mână, au stârnit curiozitatea fanilor. Recent, ispita Teo de la Casa iubirii și-a dorit să clarifice situația și a mărturisit că el și fosta concurentă de la Casa iubirii nu sunt într-o relație.

Tânărul a declarat că întâlnirea dintre ei a fost doar una prietenoasă. Se pare că cei doi nu au planuri concrete de viitor împreună.

„Nu suntem împreună. Noi ne-am cunoscut datorită fanilor noștri care ne dădeau tag în comentarii și ne trimiteau postări ba mie, ba ei. Am invitat-o să ieșim să luăm masa împreună atunci când am venit la București. Noi ne urmăream de vreo două săptămâni pe social media, înainte nu știam de ea, nu știam cine e ea. A fost o discuție plăcută, ne-am înțeles fain”, a mărturisit ispita masculină pentru spynews.ro.

Teodor Costache: „A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”

Mai mult decât atât, Teodor Costache a mărturisit că nu știe dacă se va mai întâlni cu Teodora Bănică, deoarece el și fosta concurentă de la Casa iubirii au planuri diferite de viitor.

„Eu sunt prins cu treburile mele, ea cu treburile ei, nu știm când o să ne mai vedem, dacă ne mai vedem. A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a mai adăugat el.

Cum au fost surprinși Teo de la Insula iubirii și Teodora Bănică de la Casa iubirii

În urmă cu doar câteva zile, Teodor Costache de la Insula iubirii a fost surprins de paparazzii spynews.ro alături de Teodora Bănică, fostă concurentă la Casa iubirii. Paparazzi i-au fotografiat ținându-se de mână, ca un cuplu.

Teodora Bănică, cunoscută din reality show-uri și pentru rolul de reporter la emisiunea XNS de la Antena Stars, părea foarte apropiată de el. Cei doi au luat masa într-un restaurant din București, fără să încerce să se ascundă vreun pic.

Acum, însă, Teo a clarificat că între ei nu există o relație, ci a fost doar o întâlnire amicală. Rămâne de văzut dacă cei doi vor continua să vorbească sau să se întâlnească.

