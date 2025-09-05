Teodora Bănică nu este la prima relație cu o ispită de la Insula iubirii. Cu cine s-a iubit fosta concurentă de la Casa iubirii înainte de Teo Costache

Teodora Bănică nu este la prima relație cu o ispită de la Insula iubirii. Deși acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Teo Costache, în trecut fosta concurentă de la Casa iubirii a fost surprinsă în compania altei ispite masculine. Iată cu cine s-a iubit tânăra înainte de a avea o relație cu Teodor Costache!

Teodora Bănică, fosta concurentă de la Casa iubirii, trăiește în prezent o relație cu Teo Costache, însă nu este prima dată când inima ei a fost cucerită de o ispită de la Insula iubirii. În trecut, bruneta a avut o legătură și cu Alin Simoiu, iar o fotografie apărută recent confirmă apropierea dintre cei doi.

Teodora Bănică nu este la prima relație cu o ispită de la Insula iubirii

Teodora Bănică trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de Teo Costache, unul dintre bărbații care au atras atenția în sezonul 9 de la Insula iubirii. Cei doi au fost surprinși de paparazzi cancan.ro plimbându-se prin București, ținându-se de mână și fiind foarte apropiați unul de celălalt.

Cu toate acestea, legătura cu Teo nu este singura experiență pe care bruneta a avut-o cu o ispită din show-ul de la Antena 1. O fotografie apărută pe rețelele de socializare a scos la iveală faptul că fosta concurentă de la Casa iubirii a avut într-o relație și cu Alin Simoiu, ispită în sezoanele 7 și 8 ale emisiunii.

În imaginea făcută publică de Viperele Vesele, cei doi apar împreună, zâmbind și ținându-se de mână, alături de un alt cuplu cunoscut din sezonul 7 de la Insula iubirii, și anume Cristina Rancov și Iulian Clonț.

Deși Alin Simoiu nu și-a expus des viața personală, această fotografie confirmă legătura dintre el și actuala parteneră a lui Teo Costache.

Cum au fost surprinși de paparazii ispita Teo și fosta concurentă de la Casa iubirii

Teodor Costache de la Insula iubirii nu mai este văzut ca un bărbat singur. Deși în emisiune spunea că nu are o relație, recent a fost surprins într-o situație cu totul și cu totul diferită. El a apărut în compania Teodorei Bănică, fostă concurentă la Casa iubirii. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână, semn că între ei există mai mult decât o simplă prietenie.

Teodora Bănică, care a mai fost văzută și pe micile ecrane ca reporter la emisiunea XNS de la Antena Stars, a părut foarte apropiată de Teo. Amândoi au luat cina într-un local cunoscut din Capitală, fără să evite privirile celor din jur.

Deși nici unul dintre ei nu a confirmat legătura până la acest moment, imaginile îi arată ca pe un cuplu aflat la început de drum. Mulți s-au mirat să vadă că ispita pare să fi lăsat deoparte aventurile și să fi ales o relație stabilă.

Teo s-a apropiat de Ella Vișan la Insula iubirii

Fanii show-ului Insula iubirii de la Antena 1 nu se așteptau la această schimbare, mai ales că în timpul filmărilor Ella Vișan i-a fost în permanență foarte aproape lui Teo. Cei doi au devenit rapid apropiați și, la ultimul bonfire, au hotărât să plece împreună din Thailanda.

Pe insulă au trăit clipe intense, au avut momente intime și chiar au făcut planuri pentru viitor împreună. Totuși, înainte de a reveni acasă, cei doi au realizat că nu pot continua ca un cuplu și s-au separat.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

