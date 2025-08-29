Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii

Teo Costache a cucerit inimile tuturor femeilor, de la telespectatoare până la concurentele Insula Iubirii. Tânărul s-a dovedit a fi o prezență care nu poate fi trecută cu vederea, iar recent el a arătat cât de gentleman este. Ce gest a făcut Teo Costache pentru o vedetă din România.
Ispita Teo de la Insula Iubirii a surprins-o pe jurnalisra Mara Bănică, prezentatoarea Spynews Tv. Tânărul a fost invitat să vorbească despre rolul său de ispită, însă ca un adevărat gentleman, el nu a venit cu mâna goală.
Teo a venit cu un buchet de flori pentru Mara Bănică, iar vedeta l-a postat ulterior pe Instagram, unde i-a mulțumit tânărului pentru gestul său. Tot înainte de emisiune, Teo și Mara Bănică au făcut o fotografie împreună. Cei doi au stat de vorbă despre experiența de la Insula Iubirii, iar Teo a declarat că el nu s-a considerat niciodată o ispită.
Mai mult, tânărul a mărturisit că în cele două sezoane petrecute la Insula Iubirii, nu a făcut decât să își asculte inima și să facă doar lucrurile pe care le-a simțit, chiar dacă unele scene au fost mai controversate, așa cum au fost momentele intime trăite cu Ella Vișan.
„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe-ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri”, declara Teo la Spynews TV.
Cu ce se ocupă ispita supremă de la Insula Iubirii
Teo Costache nu este doar „o bombonică”. Tânărul este un antreprenor de succes și administrează o afacere de sute de mii de euro. El a preluat conducerea afacerii tatălui său. Compania pe care o conduce oferă servicii de închiriere toalete ecologice, vidanjare, igienizare și evacuare a apelor reziduale.
Până acum, compania a avut nu mai puțin de 160 de contracte publice și firma a înregistrat venituri anuale de aproape 350.000 de euro.