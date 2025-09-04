Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”

Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că fostul partener plătește pensia alimentară pentru Isabela, dar acest lucru nu o ajută cu nimic. Fiica lui Petre Roman a mai spus că pentru ea contează mai mult prezența tatălui în viața copilului decât banii.

Vedeta a mărturisit că Marius Elisei plătește pensia alimentară stabilită pentru fiica lor, însă a subliniat că acest lucru nu compensează lipsa de implicare a acestuia în viața minorei.

„Ne-am pregătit. Eu sunt foarte organizată. Din timp am comandat și am luat tot ce trebuia. Mai avem 3 zile de vacanță și plecăm din București. Și apoi de duminică îi pregătesc tot ce trebuie, dar e deja totul cumpărat și comandat (n.r.: pentru ziua în care Isabela începe școala).

Situația este fix la fel. Nu s-a schimbat nimic. Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi. Da (n.r.: Marius Elisei plătește pensie alimentară pentru Isabela), dar nu e importantă pentru mine. Adică trebuie, mă rog, e așa un fel de glumă, dar mai important decât asta ar fi fost evident prezența, care lipsește tot cu desăvârșire”, a mărturisit vedeta la VIVA! Influencers Party 2025, pentru cancan.ro.

Ce a transmis vedeta despre scandalul cu Tzancă Uraganu din podcast-ul lui Bursucu’

Mai mult decât atât, Oana Roman a vorbit și despre scandalul cu Tzancă Uraganu din podcast-ul lui Bursucu’. Vedeta a ținut să precizeze faptul că și ea a fost victima unui abuz, dar a trecut cu bine prin toate momentele dificile din viața ei.

„Nu, eu am luat atitudine în legătură cu violența în familie demult, nu de acum (n.r.: în legătură cu scandalul cu Tzancă Uraganu de la podcast-ul lui Bursucu’). Am tot vorbit despre asta. Am fost și eu însămi victimă a unui abuz, nu fizic, dar emoțional și psihic, care e la fel de grav. Și am vorbit foarte mult despre asta. Mie nu mi-e frică. Am scăpat eu de mineri și de securiștii ăștia din România și de teroriști, nu o să-mi fie frică de maneliști. Chiar nu mi-e frică.

Nu are legătură cu ce fac ei. Are legătură cu discursul. Poate să fie academician, avocat, inginer, profesor, cântăreț, orice ar fi. Nimeni nu are voie să aibă un astfel de discurs. Și orice tip de discurs care derapează în felul ăsta trebuie amendat. Dar trebuie amendat și oficial, după părerea mea”, a mai adăugat ea.

