Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. „O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!”

Prezentatorul TV Adrian Cristea, cunoscut publicului drept Bursucu, a fost chemat în fața Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru a da explicații în urma unui episod controversat din podcastul său. Invitatul acelui episod, manelistul Tzancă Uraganu, a făcut afirmații șocante despre violența în relațiile sale, iar lipsa de reacție a gazdei a stârnit un val de indignare în spațiul public.

Declarații care au scandalizat opinia publică

Scandalul vine într-un context social sensibil, în care cazurile de violență domestică și femicid sunt în creștere în România. Reacția CNA și presiunea publică demonstrează că astfel de declarații nu mai pot fi ignorate sau tratate cu superficialitate.

În cadrul podcastului difuzat online, Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, a afirmat cu o nonșalanță tulburătoare: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu.”

Declarația a fost percepută ca o justificare a violenței domestice și a generat reacții virulente din partea publicului, dar și a organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor.

Reacția CNA și explicațiile lui Bursucu

Deși episodul a fost șters de pe YouTube de către Bursucu, Consiliul Național al Audiovizualului a considerat necesar să-l convoace pentru a oferi explicații. În cadrul ședinței, Monica Gubernat, membră CNA, a declarat că dacă materialul nu ar fi fost retras voluntar, instituția ar fi emis un ordin de eliminare. Ea a subliniat gravitatea situației, afirmând că prezentatorul „și-a asociat imaginea cu un personaj extrem de toxic”.

În fața Consiliului, Bursucu și-a recunoscut greșeala și a explicat decizia de a elimina episodul: „Eu nu am avut acea reacţie de moment în care să-i spun stop, nu există violenţa de niciun fel. Mi-am asumat această greşeală şi ieri am făcut un video în care am spus că oamenii au dreptate că am greşit. Am luat decizia împreună cu echipa să scoatem acest video, pentru că nu vreau să se promoveze violenţa.”

În replică la observațiile făcute de CNA, Bursucu a declarat că va fi mai atent în selecția invitaților și în gestionarea conținutului podcastului său: „O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac.”

Deși a luat măsuri rapide pentru a limita impactul episodului, incidentul ridică întrebări serioase despre responsabilitatea creatorilor de conținut și despre limitele libertății de exprimare în mediul online.

Foto – arhivă

