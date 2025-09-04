Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Mihaela Rădulescu a revenit la începutul lui septembrie în România într-un mod discret, dar cu un scop profund emoționant: participarea la un show aviatic dedicat memoriei fostului său partener, Felix Baumgartner.

Evenimentul, organizat de echipa Flying Bulls, a fost nu doar un spectacol aerian impresionant, ci și un moment de reculegere și omagiu pentru sportivul austriac care a marcat istoria cu salturile sale din stratosferă.

Mesajul Mihaelei Rădulescu după revenirea în România

Vedeta de televiziune nu a anunțat public revenirea în țară, preferând să păstreze discreția până în momentul în care a simțit că poate împărtăși motivul real al vizitei. Printr-o postare emoționantă pe Instagram, Mihaela a dezvăluit că invitația de a lua parte la spectacolul aviatic a fost o ocazie rară de a onora memoria lui Felix într-un mod care i-a adus atât durere, cât și recunoștință.

„Am fost alături de el și pentru el încă din Ziua 1, când învăța cum să răstoarne elicopterul, în Arizona. După aceea, am fost împreună aproape la toate show-urile aviatice din lume în care Felix trebuia să performeze. Dar cel pe care îl așteptam cel mai mult dintre toate era cel din România – ar fi fost primul lui show aviatic în țara mea și mândria mea cea mai mare în fața familiei, prietenilor, fanilor și a presei. L-am planificat atât de bine și în atât de multe detalii, dar…”

Momentul în care Mihaela a văzut elicopterul lui Felix, pilotat de colegul său Mirko, a fost descris ca un „carusel de emoții”. Mirko a purtat insigna lui Felix și a realizat o performanță impecabilă, în timp ce întreaga echipă Flying Bulls a primit-o cu căldură și respect.

„E greu de explicat caruselul de emoții pe care a trebuit să-l trăiesc din nou, văzând elicopterul lui Felix, pe Mirko purtând insigna lui și realizând o performanță absolut perfectă sus, cu elicopterul, iar colegii săi extraordinari arătându-mi dragoste, respect și o prietenie adevărată. La toate acestea se adaugă zâmbetele și îmbrățișările a atât de multor oameni, prieteni sau doar necunoscuți, toți gândindu-se la Felix și la mine, „wing-girl”-ul lui.”

Mihaela a subliniat că Flying Bulls a fost lumea preferată a lui Felix, iar zborul cu elicopterul – marea lui pasiune. În ciuda durerii, vedeta a găsit consolare în gesturile celor care l-au iubit și respectat pe sportivul dispărut.

„Felix ar fi fost atât de mândru de toți prietenii săi de la The Flying Bulls pentru modul în care îl amintesc și îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care a iubit-o atât de mult. Zborul cu elicopterul a fost cel mai mare vis al lui Felix, iubirea și pasiunea lui totală, iar Flying Bulls a fost lumea lui preferată. Nu există suficiente cuvinte de recunoștință pentru a le spune „Mulțumesc” fiecăruia – piloților, mecanicilor, echipei, tuturor de la Flying Bulls. Nici nu e nevoie să spun că a fost întotdeauna locul meu preferat… cu Felix.”

În încheiere, Mihaela Rădulescu a transmis un gând care reflectă profunzimea trăirilor sale și importanța oamenilor care rămân alături după pierderi dureroase: „Dacă există un loc fericit după o asemenea tragedie în viața cuiva, acel loc este despre oamenii care se implică cu adevărat, profund și respectuos.”

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, o poveste de dragoste ca în filme

Relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a început în urmă cu mai bine de un deceniu, în urma unui interviu pe care Mihaela i l-a luat celebrului parașutist austriac pentru un eveniment televizat. Deși începutul a fost marcat de o mică încurcătură — Felix a notat greșit numărul de telefon al Mihaelei și nu a primit răspuns la mesajele trimise — cei doi s-au reîntâlnit și au început o poveste de dragoste care avea să dureze peste un deceniu.

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu a împlinit 56 de ani. Imagini de la zilele de naștere din anii trecuți, alături de regretatul Felix Baumgartner

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nimic la noi doi nu era… clasic”

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, vizită secretă în România, pentru Felix Baumgartner. Unde a mers vedeta

De-a lungul anilor, au trăit o relație discretă, dar profundă, împărțind momente spectaculoase în lumea sporturilor extreme. Mihaela l-a însoțit pe Felix la numeroase show-uri aviatice internaționale, fiind alături de el în culisele performanțelor care l-au consacrat.

Tragedia a lovit pe 17 iulie 2025, când Felix Baumgartner a murit la vârsta de 56 de ani într-un accident de moto-parapantă petrecut în Italia, în timpul unei vacanțe alături de Mihaela. Potrivit raportului medical, sportivul a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării.

Moartea lui Felix a fost un șoc pentru lumea sporturilor extreme, dar și pentru Mihaela, care a continuat să-i aducă omagii publice și să împărtășească amintiri emoționante despre viața lor împreună. La 50 de zile de la deces, ea a scris: „Felix, ai fost atât de iubit… Am fost IUBIRE…”.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News