Home > Vedete > Româneşti > Mihaela Rădulescu, mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nimic la noi doi nu era… clasic”

Mihaela Rădulescu, mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nimic la noi doi nu era… clasic”

Adelina Duinea
.  Actualizat 18.08.2025, 12:38

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner, bărbatul care i-a fost alături vreme de aproape 12 ani.

La o lună de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu (56 de ani) a scris câteva rânduri emoționante despre viața lor împreună.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, unde se afla în vacanță cu Mihaela. Potrivit autopsiei, austriacul a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării.

În urma parașutistului au rămas partenera lui de viață, Mihaela Rădulescu, mama și fratele lui. Felix nu a fost căsătorit niciodată și nu a avut copii. A fost înconjurat însă de oameni care l-au iubit și care astăzi îi duc dorul.

„În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Asta este de acum 4 ani. Și au mai urmat încă 4 ani minunați împreună după aceea, totul în universul nostru propriu, unde ne-am luat o casă în care să îmbătrânim. Am avut pisici, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și pentru oamenii buni, am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers”, a scris Mihaela Rădulescu în mediul online.

„Nimic la noi doi nu era… clasic”

În continuarea mesajului, fosta prezentatoare TV vorbește despre energia solară a lui Felix și despre culisele relației lor de iubire.

„Eram oameni fericiți nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Împreună peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar. Pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine și pentru fiul meu, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt. Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile”, a mai povestit.

Totodată, Mihaela Rădulescu a dezvăluit secretul poveștii de dragoste dintre ea și parașutist. Fostei jurate de la „Românii au talent” și sportivului nu le-a păsat niciodată ce credeau ceilalți despre ei sau despre relația lor. În plus, amândoi iubeau aventura și făceau totul împreună.

„Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam arta de a nu ne păsa ce cred alții despre noi, despre cum ar trebui să fim sau ce ar trebui să facem. Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră. De la tocuri înalte, și cazare de 5 stele la… un cer plin de stele privit din scaunele noastre de camping, pe un munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drum… spre următoarea aventură. Doar noi doi”, se continuă mesajul.

„Nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât pierderea unei astfel de iubiri…”

Nu în ultimul rând, Mihaela Rădulescu a admis că relația lor nu era nici pe departe una clasică. Totuși, erau îndrăgostiți și fericiți.

„Nimic la Felix nu era… normal, nimic la noi doi nu era… clasic. Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți. Eram liberi, ceea ce vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli IUBIRII și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât pierderea unei astfel de iubiri… Singurul lucru reconfortant la moartea iubirii vieții tale este… că iubirea nu moare…”, a încheiat Mihaela.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au cunoscut prin intermediul unui interviu pe care prezentatoarea i l-a luat parașutistului pentru Pro TV, în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat. Mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece. Mi-am făcut interviul și atât”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Revista Tango.

Felix a făcut rost de numărul ei de telefon, însă inițial l-a notat cu o cifră greșită. Apoi, când s-au revăzut, austriacul a venit „glonț” la prezentatoare să o întrebe de ce nu i-a răspuns la mesaje.

„Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje. După ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon Romanian Chick!”, a mai povestit Mihaela, pentru sursa citată anterior.

Au început cu stângul, însă au continuat cu dreptul în tot restul relației lor. Mihaela și Felix formau un cuplu din anul 2013 și ar fi aniversat 12 ani de relație în luna octombrie. Felix nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut copii. Mihaela a fost căsătorită de trei ori și are un fiu, Ayan, din cel de-al treilea mariaj.

Foto: Instagram/@mihaelaradulescuschwartzenberg

