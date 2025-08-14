Ce avere avea Felix Baumgartner și cine o va moșteni. Austriacul era multimilionar: „Nu am făcut niciodată ceea ce am făcut pentru a mă îmbogăți”

Felix Baumgartner nu a fost doar un pasionat al sporturilor extreme, ci și un multimilionar. Austriacul a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, unde se afla în vacanță cu iubita lui, Mihaela Rădulescu.

Ce avere avea Felix Baumgartner

Felix Baumgartner, care a stabilit trei recorduri mondiale cu saltul său din stratosferă în 2012, în cadrul misiunii Red Bull Stratos, era multimilionar. Saltul stratosferic nu i-a adus doar recunoaștere mondială, ci și un onorariu generos, de aproximativ zece milioane de euro, din partea sponsorului principal, Red Bull. Se spune că societatea a generat venituri de șase miliarde de euro în urma evenimentului.

„Nu fac asta pentru bani, vreau să îndeplinesc visul vieții mele”, a subliniat Baumgartner la acea vreme.

Din nefericire, Fiscul nu a considerat saltul ca fiind un eveniment sportiv, fiindcă nu se încadrează la competiții cu mai mulți participanți. Prin urmare, Baumgartner nu a beneficiat de avantajele fiscale ale așa-numitei Ordonanțe pentru sportivi. În loc de procentul favorabil de 17%, el a trebuit să plătească un impozit de până la 55%.

Litigiul l-a determinat pe sportivul originar din Salzburg să își facă în cele din urmă bagajele și să își mute reședința în Elveția. „Fiscul m-a alungat – ce obrăznicie din partea autorităților fiscale”, a declarat Baumgartner la acea vreme. A fost prea târziu însă, datoria fiscală era deja scadentă, iar fiscul chiar i-a confiscat temporar casa și elicopterul.

„Nu am făcut niciodată ceea ce am făcut pentru a mă îmbogăți. Am vrut să demonstrez ce este posibil”, mai declarat Baumgartner în trecut.

Cine ar putea moșteni averea lui Felix Baumgartner

Potrivit portalului american Celebrity Net Worth, Baumgartner avea o avere de aproximativ cinci milioane de dolari americani la momentul morții sale. Banii proveneau din contracte de sponsorizare pe termen lung, investiții în imobiliare și apariții TV. Austriacul ar fi primit între 80.000 și 100.000 de euro pe oră pentru aparițiile sale.

Nu se cunosc încă detalii despre cum va fi distribuită averea lui Felix Baumgartner. Parașutistul nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. În urma sa rămân mama, fratele și iubita lui, Mihaela Rădulescu.

Felix ar fi semnat un testament notarial în care îi lăsa Mihaelei mai multe obiecte prețioase după moarte, susține o apropiată de-a fostei prezentatoare TV.

Felix i-ar fi lăsat Mihaelei câteva obiecte personale de suflet și câteva trofee câștigate de-a lungul carierei sale impresionante în competițiile sportive. Printre acestea s-ar regăsi medalii, un ceas de colecție și un articol vestimentar purtat la una dintre cele mai importante misiuni ale sale.

Mihaela și Felix formau un cuplu din anul 2013 și ar fi aniversat 12 ani de relație în luna octombrie.

