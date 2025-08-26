Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj de mulțumire în mediul online, la mai bine de o lună de la decesul partenerului ei, Felix Baumgartner. Mesajul vedetei vine la câteva ore după ce procurorii italieni au dezvăluit primele rezultate ale anchetei în cazul decesului celebrului sportiv extrem.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la mai bine de o lună de la moartea lui Felix Baumgartner

La mai bine de o lună de când Felix Baumgartner și-a pierdut viața într-un accident cu parapanta în Italia, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre această perioadă dificilă din viața ei. Fosta prezentatoare de televiziune și-a arătat recunoștința pentru sprijinul primit în acest timp.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se supără că nu o au și ei. Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. Mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix. Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre voi care mi-a trimis măcar un emoji. La urma urmei, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți”, a fost mesajul transmis de Mihaela Rădulescu.

Primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni

Luni, 25 august, procurorii italieni au făcut publice primele rezultate ale anchetei privind accidentul în care Felix Baumgartner și-a pierdut viața. Conform expertizei tehnice realizate asupra aparatului de zbor, motorul și elicea parapantei funcționau normal.

„Nu au existat defecțiuni la motor”, au transmis reprezentanții Parchetului italian, citat de Mediafax.

Specialistul tehnic Marco Rech, desemnat să investigheze circumstanțele tragediei, a efectuat prima inspecție amănunțită a parapantei și a exclus ipoteza unui blocaj tehnic brusc.

Conform anchetatorilor, Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, lucru care indică faptul că sportivul austriac a fost conștient până în ultimele clipe de viață.

Sursă foto: Instagram, Facebook. Hepta

