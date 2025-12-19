  MENIU  
Mama Mihaelei Rădulescu a murit la cinci luni de la decesul lui Felix Baumgartner

Mama Mihaelei Rădulescu a murit la cinci luni de la decesul lui Felix Baumgartner

Adelina Duinea
Actualizat 19.12.2025, 14:35

Mihaela Rădulescu trece printr-o nouă tragedie. Mama ei, Marilena Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025, informează Cancan.ro. Mama Mihaelei Rădulescu a murit la cinci luni de la decesul lui Felix Baumgartner, partenerul prezentatoarei TV.

Marilena Țiganu, mama Mihaelei Rădulescu, a murit

Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă. La doar cinci luni de la pierderea partenerului ei de viață, parașutistul austriac Felix Baumgartner, prezentatoarea se confruntă cu o nouă tragedie. Mama sa, Marilena Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, conform informațiilor furnizate de Cancan.ro.

În ultimele zile, Mihaela a fost surprinsă de Cancan.ro făcând vizite nocturne la Spitalul Elias din București. Vedeta a venit în România pentru a fi alături de mama sa în ultimele ei clipe de viață.

Mama Mihaelei, o prezență discretă

Marilena Țiganu a fost o prezență discretă în viața publică a fiicei sale. Fostă profesoară de Limba și literatura română la Piatra Neamț, ea s-a implicat și în educația lui Ayan, fiul Mihaelei. Relația dintre vedetă și mama ei a fost una apropiată.

Această pierdere vine într-un moment în care Mihaela încă se află în doliu după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a ales discreția în aceste momente grele. Cu toate acestea, ea a făcut o apariție surprinzătoare la aniversarea a 30 de ani de Pro TV.

Foto: Revista VIVA!; Pro TV

