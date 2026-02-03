Antrenorul echipei naționale, Mircea Lucescu, se confruntă cu o stare de sănătate delicată. Acesta se află internat la Spitalul Universitar din data de 2 februarie și este monitorizat în mod constant de medicii cardiologi.
Mircea Lucescu, una dintre cele mai respectate figuri din fotbalul românesc, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Pe 2 februarie 2026, antrenorul a fost internat din nou la Spitalul Universitar, pe secția de cardiologie, sub supravegherea doctorului Cristian Udroiu.
„Situația lui Mircea Lucescu este gravă, fiind monitorizat în permanență”, au declarat surse medicale pentru gsp.ro.
Aceasta este a treia internare recentă pentru selecționer, care, în ciuda stării de sănătate delicate, continuă să fie activ profesional. Mircea Lucescu urmărește atent, de pe laptop și tabletă, evoluția jucătorilor pe care îi are în vedere pentru echipa națională.
Selecționerul ar putea lipsi de la Campionatul European
Totuși, medicii se arată rezervați în privința capacității sale de a conduce echipa la semifinala barajului Campionatului European, programată pe 26 martie 2026, la Istanbul, împotriva Turciei.
Antrenorul intenționa să efectueze un control detaliat în Belgia, însă complicațiile apărute i-au modificat planurile. Repetatele internări în România au devenit inevitabile, iar Federația Română de Fotbal (FRF) analizează, preventiv, opțiunea găsirii unui înlocuitor, în eventualitatea în care Lucescu nu va putea fi prezent pe bancă la confruntarea decisivă.