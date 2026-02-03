Dorian Popa, atacat de Alex Bodi: „Ești un egoist și un om pervers”. De la ce a pornit conflictul

Alex Bodi a lansat un atac dur la adresa lui Dorian Popa. Afaceristul l-a criticat pe vlogger pentru atitudinea sa online și stilul de viață controversat.

Alex Bodi și Dorian Popa sunt în centrul unui scandal exploziv. Într-un videoclip publicat pe TikTok, afaceristul îl acuză pe artist că ar face orice pentru bani și că nu reprezintă un model demn de urmat.

Alex Bodi: „Nu mai ești bărbat, ești femeie!”

Încă din primele secunde ale videoclipului, Alex Bodi a spus despre Dorian Popa că „nu este bărbat”. „Băi, ce să credeți, s-a activat Popârțac. Popârțac se consideră coșmarul bărbaților. Băi, șoarece marsupial. Tu ești un coșmar al bărbaților, al adevăraților bărbați, pentru felul cum te porți. Tu nu mai ești bărbat, tu ești femeie. Ți-ai operat și nasul, și buzele. Și cu sala n-ai nicio treabă. Tu faci fitness feminin.”

Totodată, Bodi a spus că nu a avut niciodată o relație de prietenie cu Popa, în ciuda încercărilor acestuia de a se apropia de el. „Tu lasă harfele astea în online. Că nu ne-am cunoscut și n-am interacționat. N-am interacționat pentru că niciodată nu te-am băgat în seamă. Vrei să-ți dau video-urile când te lingușeai de băieții de la tuning, când aveam Rolls-Royce-ul, Urus-ul și Aventadorul ăla vechi? Să te las să faci poze prin mașină? Ia! Tu ești un izmenar, o prostituată masculină, care te plătește lumea și mergi și dansezi prin crâșme și pe scene goale”.

Acuzații privind consumul de substanțe

Afaceristul a continuat să lanseze acuzații grave, susținând că transformările fizice ale lui Dorian Popa ar avea o explicație controversată. „Tu trebuie să înțelegi. Tu, de 15 ani, ai rupt Testo și Masteron, ca să nu zic altele, ai înțeles? Și de-aia ai ajuns acum cum ai ajuns. Pentru că ai renunțat la astea. Tu te-ai apucat de stero acum 15 ani, când ai avut tentative de videochat și ți-ai dat seama că erai aproape la fel de slab ca vibratorul.”

Bodi nu s-a oprit aici și a continuat să critice modul în care artistul își construiește imaginea publică, susținând că aceasta ar fi bazată pe aparențe și compromisuri. „Care pentru bani face orice. Te folosești de oricine în viața asta numai ca să ieși în evidență. Că așa ești un egoist și un om fără scrupule.”

„Un exemplu negativ pentru tineri”

Bodi mai susține că Dorian Popa nu reprezintă, din punctul lui de vedere, un model pozitiv pentru tineri, ci dimpotrivă: „Trebuie să înțelegi că în mintea ta și în subconștientul tău ești un egoist și un om pervers, care a dat o grămadă de oameni deoparte. Oameni care ți-au fost aproape. Nu vreau să mai intru în multe detalii, că știi că dacă vrei îți dau șah-mat și te fac să plângi. Oricum o să intri în depresie după video-ul ăsta”.

De asemenea, el a criticat felul în care Popa se prezintă pe scenă, afirmând că artistul promovează un stil de viață superficial. „Dacă eram un tată și văd copilele mele că ai apărut tu pe undeva așa, în figurile alea tale de papagal cu ochelari și dezbrăcat, cred că ți-aș lua microfonul. Tu trebuie să fii un exemplu. Nu te lauzi că ești un exemplu pentru copii? Păi ce exemplu ești când tu ești un droghi și te mai lauzi că ești un exemplu și dai tu lecții de viață pentru tineri?”.

„O dezamăgire pentru bărbați”

În încheiere, Alex Bodi a pus iar la îndoială bărbăția lui Dorian Popa. „Doamne ferește, nu doresc pușcărie la nimeni. Dar dacă tu ajungi să mergi la pușcărie, crede-mă, hâțule, o să fii… nu vreau să zic că ești fetiță, dar o să plângi, Doamne iartă-mă. Ai grijă de tine, antrenează-te, fă ce trebuie să faci, dar nu te băga în discuții care îți rămân mari, că tu nu prea ai treabă cu sportul adevărat. Pentru mine și pentru mulți alții, crede-mă, care n-au curajul să zică, ești o decepție de bărbat. Ești semi-bărbat.”

