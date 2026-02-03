Cum arată Mirela Vaida în colanți la aproape 44 de ani: „N-am corp de balerină”

Mirela Vaida, la aproape 44 de ani și după trei nașteri naturale, și-a propus să slăbească și să fie mai disciplinată. Prezentatoarea TV și-a creat o sală de fitness acasă pentru a-și atinge obiectivele în 2026.

Cum arată Mirela Vaida în colanți la aproape 44 de ani

Mirela Vaida începe anul 2026 cu un obiectiv clar: să piardă câteva kilograme și să își mențină disciplina. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a recunoscut cu sinceritate, într-o postare pe Instagram, că mesele bogate de sărbători și-au lăsat amprenta și că după vârsta de 40 de ani, slăbitul devine o adevărată provocare.

„Ei, da, da, știu! N-am corp de balerină! N-am avut niciodată și, dacă l-aș fi avut, nici n-aș fi știut să mi-l port! Am un corp funcțional, rezistent la stres, la muncă, la efort, la boală și la nașterea naturală a trei copii. Mie îmi este suficient. Dar… După 40 de ani, adevărul e simplu: nu se mai slăbește cât ai clipi”, a scris Mirela pe Instagram.

„Echilibrul înseamnă consecvență și grijă față de propriul corp, nu perfecțiune”

La aproape 44 de ani și după trei nașteri naturale, Mirela demonstrează că perseverența și iubirea de sine sunt cheia către un stil de viață sănătos. Deși recunoaște că nu și-a dorit niciodată să aibă un „corp de balerină”, ea crede că un trup funcțional și puternic este esențial pentru a face față provocărilor zilnice.

Aflată în misiunea personală de a reveni la forma dorită, Mirela a găsit o soluție practică și accesibilă: și-a amenajat o sală de fitness chiar în garajul casei. Hotărâtă să își atingă scopurile, prezentatoarea s-a filmat alergând pe bandă. Fanii din mediul online au fost impresionați de determinarea ei, inundând-o cu mesaje de susținere. „Echilibrul înseamnă consecvență și grijă față de propriul corp, nu perfecțiune”, spune Mirela.

