Catinca Zilahy, obligată de instanță să plătească peste 21.000 de lei. Cum a ajuns în această situație

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Catinca Zilahy trebuie să plătească peste 21.000 de lei după ce instanța a decis în favoarea Asociației de Proprietari. Vedeta a refuzat să achite vreme de trei ani întreținerea din cauza unei inundații provocate de probleme comune ale blocului.

Catinca Zilahy, obligată de instanță să plătească peste 21.000 de lei

Catinca Zilahy se confruntă cu o situație dificilă din punct de vedere financiar și juridic. Aceasta a fost obligată de Judecătoria Sectorului 2 să plătească peste 21.000 de lei, în urma unui proces intentat de Asociația de Proprietari. Potrivit informațiilor obținute de Spynews, decizia instanței vine după un conflict legat de neplata întreținerii, ce a dus la acumularea unor datorii substanțiale.

Ce a declanșat conflictul cu Asociația de Proprietari

Totul a început în luna mai 2023, când Catinca Zilahy a încetat să mai achite contribuțiile de întreținere pentru apartamentul pe care l-a moștenit de la tatăl său, decedat în urmă cu patru ani. Conform surselor citate de Spynews, vedeta s-a confruntat cu o inundație majoră în locuința sa, din cauza unor probleme apărute la părțile comune ale blocului. Catinca a solicitat Asociației de Proprietari să acopere costurile reparațiilor, însă cererea sa ar fi fost ignorată.

Deoarece daunele au fost considerabile, vedeta a luat decizia de a nu mai plăti întreținerea, încercând să echilibreze situația financiară prin compensarea sumei datorate cu valoarea despăgubirilor solicitate. Totuși, acest gest a condus la un conflict juridic, iar Asociația de Proprietari a decis să apeleze la instanță.

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Decizia instanței: peste 21.000 de lei de plată

Pe 2 octombrie 2026, Judecătoria Sectorului 2 a dat câștig de cauză Asociației de Proprietari, obligând-o pe Catinca Zilahy să achite:

7.908 lei pentru întreținerea restantă aferentă perioadei mai 2023 – iulie 2025,

284 de lei pentru fondul de reparații,

493 de lei pentru fondul de rulment,

2.401 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la 19 august 2025 (și care vor continua să se acumuleze până la plata integrală a datoriei),

și 10.394 de lei, cheltuieli de judecată.

În total, suma pe care vedeta trebuie să o plătească se ridică la 21.481 de lei, fără a include penalitățile suplimentare care se vor acumula dacă datoria nu este achitată la timp.

Ce urmează pentru Catinca Zilahy

Conform deciziei instanței, vedeta are un termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii pentru a contesta decizia. Rămâne de văzut dacă aceasta va face apel sau dacă va alege să plătească suma impusă de instanță.

Foto: Instagram

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