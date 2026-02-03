Delia Salchievici are un nou iubit după divorțul de Lino Golden și despărțirea de medicul estetician Auday Al-Ahmad. Prima imagine cu bărbatul

Delia Salchievici de la „Desafio: Aventura” are un nou iubit după divorțul de Lino Golden și despărțirea de medicul estetician Auday Al-Ahmad. Tânăra a publicat prima imagine cu noul bărbat din viața ei în mediul online.

Delia Salchievici are un nou iubit

Delia Salchievici este răsfățată de noul iubit cu flori și escapade romantice la munte. Tânăra, care a divorțat în primăvara anului 2025 de Lino Golden, păstrează discreția când vine vorba de viața privată. Delia a publicat o fotografie cu noul bărbat din viața ei pe rețelele sociale, însă i-a ascuns identitatea sub un emoticon.

Și căsnicia cu Lino Golden și relația cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, Delia a încercat să le țină cât mai private. Relația cu Lino a intrat în atenția publicului odată cu apariția lor la Power Couple România, sezonul 1. După participarea în show-ul de la Antena 1, cei doi s-au căsătorit, însă mariajul a durat doar un an. Delia a negat speculațiile cum că infidelitatea ar fi dus la divorțul dintre ea și Lino. Tânăra susține că ea și artistul s-au dezvoltat în direcții diferite.

Citește și: Victor Ciutacu, mesaj pentru Denise Rifai, după plecarea de la Kanal D. „Habar n-am cât va rezista și ce rezultate va produce!”

De ce s-au despărțit Delia Salchievici și medicul estetician Auday Al-Ahmad

Cât despre despărțirea de Auday, Delia a spus că ea și medicul estetician au realizat că funcționează mai bine ca prieteni decât ca iubiți. „Legat de mine și de Auday, noi ne-am dat seama că ne înțelegem mult mai bine ca prieteni decât pe partea romantică, așadar am ales să mergem pe drumuri separate. Dar această separare nu înseamnă că m-aș întoarce undeva de unde am plecat. Eu niciodată nu m-aș întoarce înapoi”, a spus concurenta de la Desafio, pentru Spynews.ro.

Pentru moment, Delia pare să vrea să păstreze noua ei relație mai privată decât ultimele două. Nu ascunde că este îndrăgostită, însă nici nu este pregătită să dezvăluie mai multe despre noul iubit.

Foto: Instagram/@iamrohha

Urmărește-ne pe Google News