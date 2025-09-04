Teo de la Insula iubirii a fost surprins în tandrețuri cu Teodora Bănică de la Casa iubirii. Au fost fotografiați de paparazzii cancan.ro în timp ce se țineau de mână și se plimbau prin Capitală, deși ispita masculină declara în emisiunea de la Antena 1 că este un bărbat singur. Acum este clar că tânărul s-a îndrăgostit nebunește de fosta concurentă de la Casa iubirii, iar cei doi formează un cuplu. Iată cum au fost văzuți aceștia pe străzile din București!

De la ispită la îndrăgostit a fost doar un singur pas! Teodor Costache, cunoscut drept Teo de la Insula iubirii, a fost surprins de paparazzi alături de Teodora Bănică, fostă concurentă la Casa iubirii. Cei doi s-au plimbat prin Capitală ținându-se de mână, semn că între ei s-a legat o relație mai mult decât prietenească. Ei nu s-au ascuns de camere și au servit masa la un restaurant celebru din București.

Teo de la Insula iubirii, surprins în tandrețuri cu Teodora Bănică de la Casa iubirii

Teo, cel care a făcut senzație la Insula iubirii, pare că și-a schimbat statutul sentimental din toate punctele de vedere. Deși în show susținea că este un bărbat singur, imaginile surprinse recent îl arată într-o ipostază neașteptată. El a fost văzut alături de Teodora Bănică, fosta concurentă de la Casa iubirii. Cei doi au fost fotografiați de paparazzi ținându-se de mână, ca un cuplu în toată regula.

Teodora Bănică, cunoscută pentru aparițiile din reality show-ul matrimonial și pentru rolul de reporter la emisiunea XNS prezentată de Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri, părea extrem de apropiată de ispită. Cei doi au luat masa într-un restaurant cunoscut din București, fără să încerce să se ascundă vreun pic.

Deocamdată, nici Teo, nici Teodora Bănică nu au făcut declarații oficiale, însă gesturile lor nu lasă loc de prea multe interpretări. Pentru mulți, surpriza este că „ispita” pare să fi renunțat la jocurile de seducție și să fi intrat într-o poveste de dragoste adevărată.

Citește și: Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii

Citește și: Ella și Teo au renunțat la inhibiții la dream date. Cei doi concurenți Insula Iubirii s-au lăsat pradă dorinței pentru a treia oară

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în căsnicia cu Silviu Prigoană: „Mi-au trebuit ani de terapie”

Ispita s-a apropiat de Ella Vișan la Insula iubirii

Situația îi ia prin surprindere pe fanii emisiunii Insula iubirii, mai ales că Ella Vișan, concurenta care a venit în emisiune alături de Andrei Lemnaru, logodnicul ei, i-a stat aproape lui Teo în show. Cei doi sunt încă subiect de discuție printre telespectatori.

Ei s-au apropiat foarte mult în emisiunea de la Antena 1, astfel că la ultimul bonfire au decis să părăsească împreună Thailanda. Cu toate acestea, deși au întreținut relații intime de mai multe ori pe insulă și și-au făcut planuri mari de viitor împreună, aceștia au decis că nu sunt făcuți unul pentru celălalt și s-au despărțit. Teodor Costache și Ella Vișan s-au separat chiar înainte de a pleca de pe insulă.

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Dacă în cadrul filmărilor părea că între cei doi există chimie din toate punctele de vedere, imaginile recente arată că ispita masculină de la Insula iubirii și-a găsit marea iubire în altă parte, și anume cu o fostă concurentă de la Casa iubirii. Din imaginile surprinse recent se vede clar cât de fericit este Teo în compania Teodorei Bănică.

Sursa foto: cancan.ro/ Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News