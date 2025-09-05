Nicoleta Luciu, din nou pe mâna medicului estetician, la 44 de ani. La ce procedură a apelat: „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”

Nicoleta Luciu a trecut din nou pragul medicului estetician, iar decizia ei a stârnit o mulțime de reacții în mediul online. Pentru ce procedură a optat fosta actriță și cum a fost apreciată de admiratorii ei.

Nicoleta Luciu, din nou mâna medicului estetician

Nicoleta Luciu (44 de ani) a revenit pe micile ecrane, nu la TV, ci în mediul online, unde găzduiește podcastul „MOM”, unde a avut o mulțime de invitați de renume, de la Maia Morgenstern și Carmen Tănase, la Bebe Cotimanis și Gheorghe Visu. Faptul că a revenit în fața camerelor de filmat a determinat-o pe Nicoleta să apeleze la o nouă procedură estetică.

„Având în vedere că am un podcast la care filmez cu drag, am observat în unele cadre că pielea și-a pierdut un pic din fermitate, s-a lăsat un pic și nu mai e așa fresh”, a spus Nicoleta Luciu în mediul online.

„Doar ți se pare! Arăți bine din punctul meu de vedere, dar ce putem să facem este o rejuvenare ușoară, pentru un aspect mai fresh, mai întinerit. Recomand să adăugăm puțin volum în zona obrajilor și puțin în zona pomeților. Și o să conturăm o idee conturul mandibular pentru un aspect mai întins și întinerit”, i-a spus medicul estetician.

„Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”, a mai spus Nicoleta, după intervenție.

Citește și: Nicoleta Luciu, prima reacție după ce s-a speculat că are probleme în căsnicie: „E o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”

Reacții mixte în mediul online

Comentariile n-au fost blânde cu vedeta. Internauți i-au făcut numeroase observații. Unii i-au transmis că nu avea nevoie de intervenție, alții i-au spus că dimpotrivă, a ales procedura greșită.

„Ai luat o razna, Luciu!”, a comentat cineva.

„Te urâțești cu mâna ta”, a transmis altcineva.

Alții au considerat că vedeta are nevoie de o blefaroplastie, o intervenție chirurgicală care implică îndepărtarea excesului de piele din zona ochilor, care, odată cu vârsta, începe să-și piardă din elasticitate.

„O blefaroplastie ar avea sens”, a scris cineva.

„O blefaroplastie ți-ar lua ușor 5-10 ani de pe chip”, este de părere altcineva.

„Ai pleoapele căzute, acolo trebuie făcut ceva”, consideră un alt internaut.

Au existat însă și femei care au cerut detalii despre procedură și au fost încântate de rezultatele obținute de Nicoleta.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News