Nicoleta Luciu, prima reacție după ce s-a speculat că are probleme în căsnicie: „E o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”

Nicoleta Luciu a reacționat public după ce s-a speculat că are probleme în căsnicie. Zvonurile au fost declanșate de faptul că fosta actriță de telenovele nu poartă verighetă în podcastul ei, „MOM”. Nicoleta și soțul ei, Zsolt Csergo, formează un cuplu de două decenii.

Nicoleta Luciu, prima reacție după ce s-a speculat că ea și soțul ei, Zsolt Csergo, au probleme în căsnicie

Nicoleta Luciu (44 de ani) a clarificat speculațiile cum că ea și soțul ei, Zsolt Csergo (50 de ani), ar fi la un pas de divorț. Zvonurile au fost declanșate de faptul că Nicoleta nu-și poartă verigheta în podcastul ei, „MOM”. De-a lungul celor două decenii de când sunt împreună, despre fosta actriță și afacerist s-a speculat în mai multe rânduri că ar divorța. Speculațiile au fost alimentate de faptul că cei doi formează un cuplu foarte discret.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând. (…)

În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”, a declarat Nicoleta Luciu, la știrile Antena Stars, potrivit Spynew.ro.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au fost realmente la un pas de divorț în anul 2013

Nicoleta Luciu a mai spus și că soțul ei și copiii lor, fiul cel mare, Zsolt Junior (17 ani), și tripleții Kim, Kevin și Karoly (14 ani), sunt cei mai mari susținători ai ei.

„Toate lucrurile acestea, noi le-am discutat în prealabil, după care ne-am pus de comun acord și chiar m-a susținut să fac acest lucru, pentru că eu de 10 ani nu am mai făcut absolut nimic. Copiii au crescut, au 14 ani și 17 ani”, a mai spus fosta actriță din „Numai Iubirea”.

Nicoleta și soțul ei au fost realmente la un pas de divorț în anul 2013, după ce afaceristul a înșelat-o pe actriță cu antrenoare de Kangoo Jumps Kinga Sebestyen. La vremea aceea, pentru binele celor patru copii ai lor, Nicoleta i-a oferit lui Zsolt o a doua șansă.

