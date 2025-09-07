  MENIU  
Ingrid Vlasov, gata să revină in spațiul public după o absență de 8 ani. Ce s-a întâmplat în viața designerului în acest timp. „Simt că acel moment a venit!"

După opt ani de tăcere, Ingrid Vlasov, unul dintre cei mai apreciați designeri români, revine în atenția publicului cu un nou proiect creativ și cu o sinceritate care dezvăluie profunzimea unei perioade de retragere.

Într-un interviu pentru viva.ro, celebra creatoare de modă a vorbit deschis despre ce a însemnat această pauză, despre dragostea care i-a fost sprijin și despre visurile care continuă să o inspire.

O retragere asumată, o revenire mult așteptată

În perioada pandemiei, Ingrid Vlasov a simțit nevoia de introspecție și de reevaluare a valorilor. A fost un timp în care, departe de luminile reflectoarelor, a observat cum lumea începe să caute esența, nu doar aparența. Așa s-a născut ideea proiectului MyGlamOpinia, un format informal și accesibil despre modă, care își propune să aducă în prim-plan autenticitatea.

„Ideea acestui proiect a prins contur în urmă cu cinci ani, în perioada pandemiei, când am observat că mulți oameni, constrânși de context, au început să își reevalueze viața și valorile, iar dorința de esență a crescut vizibil”, a mărturisit Ingrid. A așteptat momentul potrivit pentru lansare, convinsă că publicul va fi pregătit să primească acest tip de conținut. „Acum, simt că acel moment a venit, iar reacția din online confirmă acest lucru.”

Familia, sursa de echilibru și inspirație

În spatele deciziei de a se retrage din spațiul public se află și dorința de a fi mai prezentă în viața de familie. Relația cu partenerul de viață Marian și cu fiica lor, Noelle, este una profundă, construită pe comunicare și pe ritualuri care dau sens cotidianului. Crăciunul este sărbătoarea lor de suflet, iar vacanțele de iarnă au o magie aparte.

„Cel mai mult ne place să povestim, indiferent unde suntem. Despre viața noastră, despre viețile altora pe care le considerăm interesante sau, pur și simplu, despre orice ne trece prin minte. Avem o comunicare prolifică, suntem de neoprit. Am putea vorbi la infinit. Ținem neapărat să fim acasă, împreună. Toate vacanțele noastre sunt frumoase, dar cea de iarnă are o magie aparte” – a spus creatoarea de modă.

Fiica sa, Noelle, este astăzi o jurnalistă în devenire și este atrasă de lumea modei ca părinții ei, iar legătura dintre ele pare să fie una nu doar afectivă, ci și creativă. În acest nou capitol, familia nu este doar sprijin, ci și parte activă din povestea profesională a designerului.

„Eu nu am doar o geantă plină cu vise!”

Pentru Ingrid Vlasov, succesul nu se măsoară doar în realizări profesionale, ci în capacitatea de a-ți construi o viață care să-ți placă cu adevărat. În interviul acordat publicației amintite anterior, a vorbit despre visuri ca despre niște comori personale, mereu prezente, chiar dacă nu toate se împlinesc:

„Eu nu am doar o geantă plină cu vise – eu am un dressing întreg de genți pline de vise. Și toate așteaptă să devină realitate. Unele poate se vor împlini, altele poate nu… dar asta nu mă va împiedica niciodată să visez. Dimpotrivă. Visele m-au ajutat să trec prin cele mai dificile perioade din viață. M-au ținut în lumină, chiar și când totul părea întunecat.”

