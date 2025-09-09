Marius Avram de la Insula Iubirii 2025, adevărul despre despărțirea de ispita Oana Monea: „Eram distrus psihic”

Marius Avram a plecat din Thailanda cu ispita Oana Monea însă s-a despărțit de ea la scurt timp după ce emisiunea Insula Iubirii 2025 s-a încheiat. Într-un interviu recent, fostul concurent a spus cum s-a încheiat, de fapt, relația dintre el și Oana, dar și cum a ajuns să se împace cu fosta soție, Maria.

Marius Avram de la Insula Iubirii a spus adevărul despre despărțirea de ispita Oana Monea

Marius Avram a părăsit show-ul Insula Iubirii 2025 de mână cu ispita Oana Monea. Ajuns în România, barmanul a vizitat-o pe Oana la Constanța, unde a cunoscut-o pe sora lui. De acolo, Marius a plecat la Craiova, unde a stat la hotel, nu în casa în care a locuit cu soția lui, Maria. De acolo a plecat în Anglia, unde a stat la fratele lui, iar chiar înainte să revină în România i-a trimis mesaj Oanei că vrea să pună punct relației lor.

„Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic. (…) I-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră. Apoi am ajuns în România (din Anglia – n.red.). Am zis că vreau să vorbesc cu Oana fața în față, că nu e ok să îi spun asta prin mesaje”, a povestit Marius Avram, pentru Cancan.ro.

„Am fost în ceață atunci”

În cadrul aceluiași interviu, Marius a dezvăluit cum s-au cunoscut Oana și mama lui. Marius și-a luat mama de la aeroport și era cu ea când a mers să-i spună Oanei în persoană că își dorește să încheie relația cu ea. Mama lui Marius și Oana au conversat 5 minute, susține fostul concurent de la Insula Iubirii, nu mai mult. Deși Oana a invitat-o și pe mama lui Marius la cafea, aceasta din urmă a refuzat invitația.

„Eu o luasem pe mama de la aeroport și eram cu ea. Oana era la o clinică, unde făcea cursuri, m-am dus după ea și am așteptat-o acolo, după care a cunoscut-o pe mama. A stat de vorbă cu mama maximum cinci minute, atât! Oana a invitat-o și pe mama la cafea, dar mama nu a vrut. Asta a fost tot! Nicidecum că ar fi fost ea la mama acasă! La cafea am vorbit despre Insulă, nu am mai apucat să îi zic că vreau să o terminăm. A rămas incert totul. Noi am mai continuat să vorbim până de Paște. Și eu am fost în ceață atunci. M-am dus cu un scop și am plecat cu altul!”, a mai spus soțul Mariei.

Cum a ajuns să se împace cu Maria

Întors în Anglia, Marius i-a făcut o vizită Mariei pentru a-și recupera o parte din lucruri. Intrat în casa în care au locuit împreună, fostul concurent de la Insula Iubirii a fost cuprins de melancolie.

„Când am intrat în casa din Anglia, am avut un sentiment de dragoste. Erau câțiva prieteni și știau că vin la Maria să îmi iau niște lucruri. Toți zâmbeau, mă îmbrățișau și mi-am dat seama că aceea era casa mea. Aceea era realitatea mea! Atâta timp cât mă suna plângând că i-am dat papucii, eu zic că nu și-a jucat rolul de ispită. Nu știu ce gândea atunci sau pe viitor. Eu așa zic”, a încheiat Marius, pentru sursa citată.

