Șerban Huidu a criticat dur emisiunea Insula Iubirii 2025 și participanții la reality show-ul de la Antena 1. Cârcotașul n-are o părere bună nici despre publicul numeros al emisiunii.

Șerban Huidu a criticat dur emisiunea Insula Iubirii 2025: „Troglodiților!”

După ce acum o lună a comentat aspectul fizic al concurentelor de la Insula Iubirii, sezonul 9, Șerban Huidu (49 de ani) critică din nou emisiunea de la Antena 1 și participanții la aceasta.

Prezentatorul de la Prima TV este de părere că show-ul promovează comportamente nepotrivite. Huidu are o părere proastă și despre cei cărora le place show-ul.

„Rezumat: Se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glanda multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeur-iști ce formează publicul numeros”, a scris Șerban Huidu în mediul online.

„În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc…”

Prezentatorul TV i-a criticat pe concurenți și pe ispite pentru că au optat pentru fațete dentare la vârste foarte tinere.

„În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. Că e mare modă acum. Toate sunt alb A0, complet nenatural, dar observabil. Că doar nu dai bani pe fațete să nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi: veți fi dependenți toată viața de stomatolog.

Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. Să vă luați o proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, a încheiat omul de televiziune.

Păreri împărțite în secțiunea de comentarii

Postarea are sute de aprecieri și zeci de comentarii. Dacă unii sunt de acord cu perspectiva lui, alții sunt de părere că nici el, nici altcineva nu este în măsură să judece aspectul fizic al altora. În secțiunea de comentarii, Huidu a fost și mai dur.

„De ce ar trebui să jignești pe cineva cu care nu ești de acord? Din câte știu, și tu ai primit multe mesaje de «hate» de-a lungul timpului și bănuiesc că nu ți-au picat tocmai bine. Ca atare, de ce să îi cataloghezi cu apelative jignitoare, doar pentru că nu ești de acord cu ei? Până la urmă, sunt banii lor, e corpul lor, e treaba lor”, i-a transmis cineva lui Huidu.

„Bre nu mă interesează ce fac ei cu corpul lor. Doar că sunt ca o uniformă. Sunt hidoase și lipsite de estetic. Nu sunt naturale. Arată ca dracu”, a replicat prezentatorul TV.

