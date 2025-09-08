Oana Monea este într-o nouă relație, după despărțirea de Marius Avram. Cu cine se iubește ispita de la Insula iubirii: „S-a spus pentru prima dată te iubesc. M-a cucerit prin bunătatea lui și…”

  MENIU  
Actualizat 08.09.2025, 13:51

Oana Monea este într-o nouă relație, după despărțirea de Marius Avram. Se pare că ea l-a dat uitării pe fostul concurent, după ce acesta s-a împăcat cu Maria Avram, soția lui. Ispita de la Insula iubirii a dezvăluit recent că se simte foarte bine în noua relație și că partenerul ei de viață o susține în tot ceea ce face. Iată cu cine se iubește antreprenoarea, dar și ce declarații a făcut despre noua relație!

Oana Monea (34 ani) a găsit fericirea după despărțirea de Marius Avram de la Insula iubirii, soțul Mariei Avram. Ispita de la Insula iubirii se iubește cu un polițist din Constanța, care are vârsta de 26 de ani.

Recent, ispita de la Insula iubirii a povestit că partenerul ei de viață a cucerit-o încă din prima clipă prin bunătatea și siguranța pe care o emană. Antreprenoarea a mai spus că se simte susținută de iubitul ei în tot ceea ce face.

VEZI GALERIA FOTO

„Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine. M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început.

Nu e absolut deloc gelos. Chiar am urmărit împreună emisiunea, ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Mă susține tot timpul, e lângă mine și chiar mă ajută în tot ce fac”, a mărturisit afacerista în emisiune emisiunea XNS, conform spynews.ro.

Citește și: Oana Monea susține că încă vorbește cu Marius Avram de la Insula iubirii: „M-a blocat pe toate rețelele, mai puțin pe WhatsApp. Am vorbit acum trei zile”. Concurentul s-a despărțit de ispită și s-a întors la soție

Citește și: Oana Monea, apariție senzațională pe plajă în Barcelona. Cum arată ispita supremă în costum de baie

Cum s-au cunoscut cei doi îndrăgostiți

Oana Monea și iubitul ei s-au întâlnit la un eveniment într-un club, unde el a făcut primul pas și a sărutat-o. Ispita de la Insula iubirii a explicat recent că au vorbit și despre viitor, inclusiv despre o posibilă locuință dacă relația continuă frumos, dar și despre o cerere în căsătorie.

„Acolo ne-am revăzut (n.r.: la un eveniment dintr-un club), a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură. Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată te iubesc”, a mai adăugat ea.

Citește și: „O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv

Citește și: Cristina Cioran și-a creștinat fiul. Max-Ioan a fost botezat de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Alex Dobrescu, marele absent de la eveniment. „Au fost câteva clipe grele!”

Cu cine se iubește ispita de la Insula iubirii

Oana Monea a confirmat că este într-o nouă relație și în timpul unui live pe TikTok. Partenerul ei de viață i-a dat o pereche de șosete fără să apară la cameră, iar ispita l-a prezentat ca fiind iubitul ei, mulțumindu-i cu săruturi și declarații de dragoste.

Gestul nu a trecut neobservat, astfel că s-a aflat rapid cine este. E vorba de un tânăr polițist din Constanța, în vârstă de 26 de ani, pasionat de sală și cu multe tatuaje, conform cancan.ro.

Cei doi parteneri de viață au fost deja în mai multe vacanțe împreună, iar antreprenoarea pare foarte fericită în noua relație.

Sursa foto: Instagram/ Facebook/ cancan.ro

