Adela Popescu, surprinsă de Radu Vâlcan de la primele ore ale dimineții. Actrița a împlinit 39 de ani

Adela Popescu a împlinit miercuri, 8 octombrie, vârsta de 39 de ani, iar soțul ei, prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, i-a transmis un mesaj emoționant încă de la primele ore ale dimineții.

Radu Vâlcan, declarație de dragoste pentru Adela Popescu

În pofida prognozei meteo și a ploii de afară, Adela Popescu are parte de o zi de naștere perfectă. Actrița, care a împlinit astăzi 39 de ani, s-a trezit cu un mesaj plin de iubire din partea soțului ei, Radu Vâlcan. Cei doi sunt căsătoriți din 2015 și au împreună trei băieți și formează unul dintre cele mai longevive și iubite cupluri din showbiz-ul autohton.

În declarația de dragoste pe care i-a făcut-o soției sale, Radu i-a mulțumit pentru cei trei copii pe care i i-a dăruit, dar și pentru faptul că a apărut în viața lui. De asemenea, prezentatorul tv i-a spus că o va răsfăța cu unul din preparatele ei culinare favorite.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine! Îți doresc să mă iubești la fel. PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă”, a scris soțul Adelei Popescu pe rețelele sociale.

Adela și Radu au revenit în București, după o vară petrecută la Șușani

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au petrecut vara la Șușani, locul unde actrița s-a născut și a crescut. Aceștia și-a ridicat acolo o casă superbă, pe care o folosesc momentan doar pentru vacanțe. Însă, prezentatorul tv spune că există posibilitatea ca, la un moment dat, să lase în urmă agitația din București și să se mute acolo.

„Ne-am relocat pe perioada vacanței copiilor. Doar peste vară, evident. Este absolut superb. Copiii crescuți la țară… De exemplu, Adela când e la țară cu copiii îmi trimite poze, îmi trimite filmulețe cu ei… Se duc în coteț și iau găinile, le stresează, nu mai fac ouă. Păsările stresate nu mai fac ouă, la un moment dat. Dar pentru ei este o fericire de nedeschis și sănătate pură, pur și simplu. E un mediu benefic lor și asta ne încarcă și pe noi și ne bucurăm foarte mult”, a declarat Radu Vâlcan pentru Libertatea.

Întrebat dacă se va muta definitiv la Șușani, acesta a răspuns: „Acum nu știu, dar casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță. Pe moment, ea este doar pentru vacanță, dar nu se știe mai încolo. Nu știu! Niciodată nu poți să spui niciodată”.

