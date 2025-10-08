Andreea Esca, supărată din cauza alertelor privind ciclonul Barbara: „Aștept scuze de la toate INMH-urile”

Andreea Esca (53 ani) și-a exprimat supărarea după ce în cursul zilei de marți, 7 octombrie, au fost date mai multe alerte prin care românii din cinci județe, inclusiv București, erau avertizați să se adăpostească, urmând un cod roșu de ploi torențiale. Mai mult, școlile au fost închise, iar copiii au rămas acasă. Însă, miercuri dimineață, în Capitală nu a fost nimic mai mult de o ploaie de toamnă, însoțită de vânt.

Andreea Esca, mesaj dur după emiterea codului roșu de ploi teorențiale

Andreea Esca s-a arătat revoltată de emiterea unui cod roșu în mai multe județe din România, moment în care s-a anunțat faptul că ciclonul Barbara, care a lovit Grecia și Bulgaria, va ajunge și în România. Cetățenii din București, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Constanța au fost avertizați să rămână la adăpost și să se deplaseze doar în caz de urgență.

Însă, miercuri dimineață, în Capitală nu cădeau decât câțiva stropi de ploaie, iar vântul bătea și el moderat. Văzând acestea, jurnalista s-a supărat întrucât atât ea, cât și ceilalți oameni de știri au anunțat ceea ce le-a fost transmis de oamenii de știință, introducând panica în rândul cetățenilor.

„ Bună dimineața! Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Să avem încredere în aceste instituții! ”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.

Jurnalista așteaptă scuze de la INMH

Andreea Esca a precizat că așteaptă scuze la de instituțiile de meteorologie pentru că a panicat românii, în timp ce afară plouă liniștit și nicidecum nu este o furtună apocaliptică.

„Treaba instituțiilor este să știe că, în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte (toți cei care se ocupă de alerte!) că pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes, mașina nu am luat-o că poți merge liniștit cu niște cizme de cauciuc!”, a subliniat jurnalista.

„Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice și aștept scuze de la toate INMH-urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasă… nu vreau să aflu cât costă economia…. Gata, că mi-am vărsat nervii. Mă duc sa beau o cafea și să-mi încep ziua, în mod normal! Bine că n-am copii la școală”, a mai spus Andreea Esca.

Cod roșu de ploi torențiale

ANM a emis marți, 7 octombrie, o avertizare de cod roșu de ploi torențiale în șase județe, inclusiv în București. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie orele 21:00 – 8 octombrie, orele 15:00.

Potrivit unor avertizări ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

De asemenea, în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, va intra în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale și abundente. Atunci, în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

