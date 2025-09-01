Adela Popescu a revenit în București, spre dezamăgirea ei. Cum se descurcă cu traficul din Capitală

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat pentru durata verii la Șușani, satul natal al actriței. Acum, vedeta a fost nevoită să se întoarcă în București, iar realitatea cu care a trebuit să dea piept nu a fost una deloc ușoară.
Adela Popescu, înapoi în București pentru două zile
Adela Popescu a revenit în București și a postat pe Instagram două videoclipuri pentru a vorbi cu fanii. Ea a povestit că a venit în Capitală pentru două zile, dar nu reușește deloc să se adapteze. Soția lui Radu Vâlcan a spus că trebuie să își găsească activități pe care să le facă epntru a uita de aglomerația de la oraș.
„Nu prea mi-a plăcut să mă trezesc aici. La țară, pur și simplu ne trezeam, ieșeam pe terasă și aveam dealurile alea în față. Aici, privirea se oprește așa… foarte aproape. În clădiri, în betoane…”, a spus Adela Popescu.
„Eu o să văd ce fac pe aici… Nu știu, îmi mai plantez niște flori, mai schimb perdelele, pun mai deschise, nu știu, habar n-am. Văd eu ce fac, dar o să fie bine”, a povestit Adela Popescu.
Actrița și soțul ei, alături de cei trei copii, s-au mutat pe perioada verii la Șușani, satul ei natal. Acolo și-au construit o casă ca în povești și s-au bucurat de liniște, natură și mult spațiu în care cei trei copii să poată alerga în voie. Vedeta le-a prezentat fanilor imagini cu casa ei de la țară, spunând că viața la sat e foarte diferită și mult mai frumoasă decât cea de la Capitală.