Adela Popescu a revenit în București, spre dezamăgirea ei. Cum se descurcă cu traficul din Capitală

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat pentru durata verii la Șușani, satul natal al actriței. Acum, vedeta a fost nevoită să se întoarcă în București, iar realitatea cu care a trebuit să dea piept nu a fost una deloc ușoară.

Adela Popescu, înapoi în București pentru două zile

Adela Popescu a revenit în București și a postat pe Instagram două videoclipuri pentru a vorbi cu fanii. Ea a povestit că a venit în Capitală pentru două zile, dar nu reușește deloc să se adapteze. Soția lui Radu Vâlcan a spus că trebuie să își găsească activități pe care să le facă epntru a uita de aglomerația de la oraș.

Vedeta s-a întors în București pentru două evenimente, alături de Radu Vâlcan și doi dintre copii. Fiul cel mare al Adelei a preferat să rămână la bunici, iar actrița a spus că îi înțelege decizia.

Soția lui Radu Vâlcan a vorbit despre faptul că nu îi place să se trezească în București.

„Nu prea mi-a plăcut să mă trezesc aici. La țară, pur și simplu ne trezeam, ieșeam pe terasă și aveam dealurile alea în față. Aici, privirea se oprește așa… foarte aproape. În clădiri, în betoane…”, a spus Adela Popescu.

Ce face Adela Popescu pentru a uita de aglomerație

Cântăreața a spus că urmează să plece pentru alte două zile la țară, iar miercuri, toată familia se va reîntoarce în București pentru că se pregătesc cei trei băieți de începerea școlii.

Andrei, fiul mijlociu al familiei, intră clasa 0, în timp ce Alexandru a trecut în clasa a 3-a, iar cel mic este la grădiniță.

Actrița a povestit că o să încerce să își facă de lucru prin casă pentru a uita de aglomerație și de traiul de la București.

„Eu o să văd ce fac pe aici… Nu știu, îmi mai plantez niște flori, mai schimb perdelele, pun mai deschise, nu știu, habar n-am. Văd eu ce fac, dar o să fie bine”, a povestit Adela Popescu.

Actrița și soțul ei, alături de cei trei copii, s-au mutat pe perioada verii la Șușani, satul ei natal. Acolo și-au construit o casă ca în povești și s-au bucurat de liniște, natură și mult spațiu în care cei trei copii să poată alerga în voie. Vedeta le-a prezentat fanilor imagini cu casa ei de la țară, spunând că viața la sat e foarte diferită și mult mai frumoasă decât cea de la Capitală.

