Maria de la Insula Iubirii vorbește despre procesul dintre ea și Oana Monea: „Arăt și eu mesajele de jignire”

Maria Avram de la Insula Iubirii a vorbit despre procesul pe care Oana Monea i l-a intentat după ce acestea ar fi avut o altercație fizică în Thailanda. Iată ce au spus Maria și Marius Avram după Insula Iubirii.

Maria Avram, dezvăluiri despre viața de după Insula Iubirii

Maria Avram a vorbit despre felul în care i s-a schimbat viața după Insula Iubirii. Ea și soțul ei au revenit în România, iar între timp, Maria a suferit și o operație la nas în Turcia. Rezultatele au nemulțumit-o pe concurenta Insula Iubirii în primă fază, însă cu timpul, nasul ei a ajuns să arate exact așa cum și-a dorit.

Citește și: Cum arăta Maria Avram de la „Insula Iubirii” în urmă cu câțiva ani, înainte de intervențiile estetice. Fanii au observat rapid diferențele de look. „Poza asta arată câte operații are…”

„Aveam o problemă de respirație, o deviație de sept. Mă tot uitam de doctori de 3 ani. Operația era inițial programată în luna mai, dar, din cauza… incidentelor din viața mea, a fost amânată pentru septembrie. Marius m-a susținut.

Știam că, dacă fac rinoplastia, aspectul meu se va schimba, așa că am decis să îl schimb și din punct de vedere estetic. După operație, am fost energică.

După doar două ore, mă plimbam prin spital, Marius dormea, el era cel care se odihnea după operație. M-am dus, am fumat și am dat nas în nas cu domnul doctor. M-a certat, pentru că nu aveam voie.

M-am simțit ok, am mâncat, nu am avut stări rele. M-a deranjat puțin doar că nu am putut să respir în prima zi. După, nimic altceva.

Citește și: Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum

A fost groaznic după ce mi-am dat bandajele jos! În primele zile, era prea ridicat! Marius râdea de mine. Sunt doar trei săptămâni de atunci, iar acum a coborât și arată foarte bine, a explicat soția lui Marius”, a povestit Maria Avram.

Ce se întâmplă cu procesul dintre ea și Oana Monea

După terminarea Insulei Iubirii, s-a zvonit că Maria Avram și Oana Monea s-ar fi bătut în Thailanda. După emisiune, ispita a decis să o dea în judecată pe Maria Avram.

Fostă concurentă a mărturisit că nu a primit decât o înștiințare cu privire la procesul pe care Oana Monea i l-a intentat.

Citește și: Cum arată Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 după operația de rinoplastie: „Din ce în ce mai bine”

„Nu am primit în continuare nimic legat de proces, doar o înștiințare. Nimic altceva! Aștept și eu. Când voi avea ceva, voi ieși și voi arăta și eu mesajele de jignire. În rest, nu, nu am mai vorbit nimic cu ea de atunci.

Ea a fost invitată la emisiune și a zis că a văzut niște mesaje din partea mea, pe care le-am șters. Vreau să lămuresc: Marius apăsase și trimisese un mesaj vocal scurt, apoi l-a șters imediat, deci nu avea ea ce mesaje să vadă”, a mai spus Maria Avram.

Urmărește-ne pe Google News