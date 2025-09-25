Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum

Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii de la Insula Iubirii s-au lăsat pe mâna medicilor esteticieni. Soția lui Marius Avram a apelat la o operație la nas, iar Ella a decis și ea să își facă câteva schimbări de look.

Cum s-au tunat Ella și Maria de la Insula Iubirii

Maria Avram a postat câteva imagini de pe patul de spital, la puțin timp după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Ea s-a postat alături de soțul ei, iar concurenta a apărut cu nasul operat.

Și Ella a apelat la o intervenție estetică. Ea a apărut pe InstaStory și a declarat că are mari emoții înainte de procedură, însă are încredere în medicul ei.

În vreme ce Maria Avram și-a operat nasul, Ella a decis să își opereze sânii.

Soția lui Marius Avram și-a operat nasul din cauza unor probleme medicale. Ea avea operația programată pe 15 mai, însă a fost nevoită să o amâne pentru a participa la Insula Iubirii.

„Ba da, o să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a explicat Maria Avram în urmă cu ceva timp.

Maria și-a îndeplinit dorința și s-a afișat pe patul de spital vizibil fericită.

Ce operație a făcut Ella

Pe de cealaltă parte, Ella a decis să își opereze din nou sânii. Ea a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini în care era vizibil emoționantă înainte de procedură.

Ea a fost întrebată dacă are unele frici, însă a mărturisit că are încredere în medicul ei.

Ea a decis să își schimbe Implanturile, după o operație nereușită pe care o avusese anterior în Turcia.

„Am emoții! Domnul doctor mi-a oferit foarte multă încredere, dar da, am și eu fricile mele și emoțiile mele”, a spus Ella înainte de operație.

Maria Avram și soțul ei Marius au plecat separat de pe Insula Iubirii, însă la scurt timp s-au împăcat, iar acum sunt fericiți.

Nu a fost și cazul Ellei cu Andrei. Cei doi logodnici au rupt orice legătură pe Insula Iubirii și nu s-au mai văzut decât în momentul în care și-au spus adio și și-au luat lucrurile pentru a se muta.

