Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum

Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii de la Insula Iubirii s-au lăsat pe mâna medicilor esteticieni. Soția lui Marius Avram a apelat la o operație la nas, iar Ella a decis și ea să își facă câteva schimbări de look.
„Ba da, o să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a explicat Maria Avram în urmă cu ceva timp.
Maria și-a îndeplinit dorința și s-a afișat pe patul de spital vizibil fericită.
Ce operație a făcut Ella
Pe de cealaltă parte, Ella a decis să își opereze din nou sânii. Ea a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini în care era vizibil emoționantă înainte de procedură.
Ea a fost întrebată dacă are unele frici, însă a mărturisit că are încredere în medicul ei.
Ea a decis să își schimbe Implanturile, după o operație nereușită pe care o avusese anterior în Turcia.
„Am emoții! Domnul doctor mi-a oferit foarte multă încredere, dar da, am și eu fricile mele și emoțiile mele”, a spus Ella înainte de operație.