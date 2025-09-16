Ella Vișan are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele fierbinți dintre concurentă și Teo la Insula Iubirii: „A fost vizibil afectat”

Ella Vișan, una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, trăiește o nouă poveste de dragoste, după despărțirea de logodnicul ei, Andrei Lemnaru și tentativa de relație cu ispita Teo. Se pare că iubitul concurentei nu a reacționat deloc bine la imaginile fierbinți dintre Ella și Teo.

Ella Vișan are un nou iubit, după Insula Iubirii

Ella Vișan a lăsat în urmă povestea de dragoste terminată brusc la Insula Iubirii. Concurenta a ajuns pe insulă cu Andrei Lemnaru, logodnicul său cu care avea nunta programată pe 13 septembrie. Totuși, ea a căzut în ispită și s-a îndrăgostit de Teo, însă tentativa lor de relație nu a rezistat nici măcar până la întoarcerea în România.

Singură și fără niciun plan de nuntă la orizont, Ella s-a reorientat și acum trăiește o nouă poveste de dragoste. Noul ei iubit a fost nevoit să se uite la scenele de amor dintre partenera lui și ispita Teo, difuzate la televizor.

Concurenta a povestit despre noua ei relație și despre momentele dificile dintre ea și iubitul ei.

„Teo a fost omul potrivit la momentul potrivit, un suflet pe care îl voi respecta mereu pentru rolul pe care l-a avut în descoperirea și redescoperirea mea. Îi port recunoștință pentru tot ceea ce a adus în viața mea și nu va exista niciodată un motiv să îl acuz de ceva sau să-l reproșez, pentru că nu există.

Însă, povestea mea de acum nu îk privește pe Teo. Difuzarea emisiunii a făcut ca persoana care îmi este alături astăzi, chiar dacă la distanță, să fie ușor afectată de imaginile cu noi, deși a știut dinainte tot ce înseamnă experiența Insula Iubirii. Îi mulțumesc Universului pentru felul în care fiecare etapă m-a condus către omul care, în prezent, îmi oferă iubire, grijă și protecție (…)

Iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație.

Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a scris Ella pentru comunitatea ei.

Sunt împreună de când s-au încheiat filmările la Insula Iubirii

Ella a dezvăluit că relația ei cu iubitul său durează de câteva luni și bărbatul a fost alături de ea încă de când s-au încheiat filmările pentru Insula Iubirii.

”Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea.

A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat. Nu aș folosi cuvântul „copleșit”, pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi”, a mai spus Ella Vișan.

