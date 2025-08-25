  MENIU  
Home > Vedete > Ella Vișan de la Insula Iubirii rupe tăcerea după scenele intime cu Teo din baie: „Am zis că nu vorbesc până la finalul emisiunii, dar e prea mult”

Amelia Matei
Ella Vișan a devenit rapid prima concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 care a căzut în ispită. Încă de la începutul emisiunii, tânăra a pus ochii pe Teo, cel care i-a atras atenția încă din sezonul trecut.

Ce a spus Ella după scenele intime din baie cu Teo

Ella Vișan a devenit cea mai controversată concurentă, după ce la date-ul de 24 de ore a întreținut relații intime cu Teo, în baie. Imaginile au ajuns și la logodnicul ei, care a reacționat matur, spunând că este foarte bine că a văzut aceste lucruri înainte de nunta programată în septembrie.

Citește și: Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani. Transformarea prin care a trecut este spectaculoasă

În spațiul public, Ella a devenit extrem de judecată și a fost pusă la zid de către fanii emisiunii. Tânăra a hotârât să nu mai tacă și a decis să vorbească despre scenele întâmplate în baie, dar și despre alte subiecte pe marginea cărora oamenii au avut de comentat încă de la începutul emisiunii. 

Ea a vorbit despre imaginile din trecut care au apărut cu ea, despre operațiile estetice pe care le are, dar și despre acuzațiile că minte. 

Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii. Dar ceea ce se întâmplă acum a depășit orice limită și nu mai are nicio legătură cu emisiunea. 

Citește și: Ella, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și ispita Teo la Insula Iubirii: „Îmi este cu adevărat rușine”

1. Despre fotografii și manipulări – Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri îşi pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu.

2. Despre operații, implanturi și sănătate – Aud zilnic acuzații: că mă prefac, că n-am implanturi, că am implanturi, că mă plâng de durere doar ca să joc un rol, că am slăbit prin operații… Haideți să lămurim: Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micşorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă şi-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberaţii.

• Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Cine știe cum funcționează corpul înțelege că în urma unei intervenții nereușite, nu doar estetic ești afectată, ci implanturile pot provoca dureri reale. Iar eu, acum, resimt acele dureri.

Citește și:  Ella Vişan de la Insula Iubirii, lăsată cu ochii în soare de ispita Teo, la întoarcerea în ţară, după ce şi-au dat frâu liber atracţiei. A anulat nunta cu Andrei Lemnaru!

E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr. Operaţiile pe care le-am făcut în urmă cu ani nu au fost mofturi (nu înainte de emisiune, așa cum s-a lăsat să se înțeleagă). Una dintre ele a fost vitală. Dacă nu interveneam, septicemia îmi punea viața în pericol. Sunt dovezi medicale clare din anii 2016 şi 2019, deja în posesia avocatului.

3. Despre familie şi etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să stii povestea.

3. Despre familie şi etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să ştii povestea completă. Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță”, a spus Ella Vișan.

Concurenta primește amenințări cu moartea

Concurenta a continuat, spunând că primește mesaje de amenințare în care oamenii îi doresc moartea. Ea a mai spus că nu o afectează părerile oamenilor care o judecă.

„4. Despre mesaje și amenințări – Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.

Citește și: Cine este Ella Vișan de la „Insula Iubirii” 2025. Are 27 de ani și este social media manager pentru un restaurant din Londra

5. Despre „rolul” meu – Am fost numită „bau-bau”. Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc ştiu că atunci când răspund, nu o fac la întâmplare. Am înţeles! Sinceritatea și adevărul deranjează spuse intr-un mod caracteristic mie. Și am mai înțeles și că, cel care este mai „vocal” și „ţipă” mai tare, are dreptate în ochii privitorului. Indiferent de cum este prezentată emisiunea, important este că acum sunt mai conectată ca niciodată la mine.

Vă rog, încetați să-mi mai scrieți să nu-l aduc pe Dumnezeu în discuție. Și nu vreau să spun mai multe! Este penibil! Frustrarea este că eu nu mă cert, nu jignesc, nu arăt cu degetul, nu sunt „victimă”, nu fac „grupulețe”.

lar mesajele de genu’ „Îmi vine să vomit la imaginile difuzate”… Aţi vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoaşteţi (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică în situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate dintre voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real. ”, a fost mesajul Ellei Vișan.

