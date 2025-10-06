Cum arată Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 după operația de rinoplastie: „Din ce în ce mai bine”

Maria Avram a publicat primele imagini după operația de rinoplastie pe care a suferit-o după participarea la Insula Iubirii 2025.

Cum arată Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 după operația de rinoplastie

Maria Avram a împărtășit cu urmăritorii ei din mediul online rezultatele sale după operația de rinoplastie pentru care a optat după ce a participat la Insula Iubirii 2025. „Din ce în ce mai bine”, a scris după 11 zile de la intervenție. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Maria a trecut printr-o transformare notabilă în ultimii ani, în urma mai multor intervenții estetice, cea mai recentă fiind o rinoplastie. Anterior, fosta concurentă de la Insula Iubirii a optat pentru injecții cu acid hialuronic și botox, printre altele.

Maria a dezvăluit că avea rinoplastia programată înainte de participarea la Insula Iubirii 2025, însă că a amânat intervenția pentru a apărea în reality show-ul de la Antena 1.

„O să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru un bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de Insulă. Însă s-a întâmplat să merg la Insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a explicat Maria, în urmă cu ceva timp.

Citește și: Cum arăta Maria Avram de la „Insula Iubirii” în urmă cu câțiva ani, înainte de intervențiile estetice. Fanii au observat rapid diferențele de look. „Poza asta arată câte operații are…”

Le-a dat replica celor care o judecă pentru intervențiile estetice

Înainte de rinoplastie, pentru că a fost criticată pentru operațiile sale estetice, Maria s-a apărat spunând că nu a suferit nicio operație, ci a optat doar pentru intervenții injectabile.

„Oamenilor! Nu sunt aici să fiu pe placul tuturor! În ceea ce privește operațiile estetice NU AM NICI MĂCAR 1! Singurul lucru pe care eu l-am schimbat în ani sunt buzele, mai exact buza superioară! Omul se schimbă în ani, nu mai am 15, 20, am 33! Voi nu v-ați schimbat în ani sau rămâneți la fel?! Am lăsat timpul să treacă și accept că îmbătrânesc! Nu frumusețea asta exterioară este importantă… dar în România sportul național este datul cu părerea și judecata, ce să facem cu timpul nostru?”, a transmis Maria în luna august, pe un grup de Facebook dedicat emisiunii

Foto: Instagram/@marria.avram

Urmărește-ne pe Google News