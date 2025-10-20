Iustina de la Insula Iubirii, declarații emoționante despre copilăria ei: „Tatăl și bunica mea nu au vrut ca eu să vin pe lume”

Iustina Loghin, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a vorbit despre copilăria ei și a făcut mărturisiri cu ochii în lacrimi. Mai vulnerabilă ca niciodată, vedeta a povestit despre copilăria ei și despre cum propriul ei tată nu a dorit-o.

Iustina Loghin, mărturisire în lacrimi

Iustina este o femeie împlinită acum și are o familie superbă alături de soțul ei, Cornel Luchian. Efervescentă și mereu cu zâmbetul pe buze, fosta concurentă Insula iubirii și-a deschis sufletul și a lăsat să se vadă partea ei vulnerabilă.

Vedeta a fost prezentă în cadrul emisiunii În Oglindă, acolo unde a vorbit despre copilăria ei și a povestit câte ceva despre părinții ei. Ea a mărturisit că tatăl ei și bunica paternă nu au fost de acord cu venirea ei pe lume. Cei doi au sfătuit-o pe mama Iustinei să facă avort, spunând că nu mai e nevoie de încă un copil în familie.

Atitudinea tatălui său a rănit-o profund pe Iustina, care a aflat ulterior despre acest lucru. Mama ei nu a vrut să audă sfaturile care o îndemnau să facă avort. Cu toate că nu a fost dorită de tatăl ei, Iustina are o relație bună cu acesta, deși încă suferă pe marginea acestui subiect.

„Tatăl meu și bunica de pe tată nu m-au dorit când eram mică. Când era mama gravidă cu mine, nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze. Adică să nu mai vin pe lume. Dar mama și cu mama ei nu și-au dorit lucrul acesta.

Pur și simplu au zis că nu are rost să mai facă încă un copil. Eu mai am o soră, mai mare decât mine. Nu știu exact (…) Povestea o știu de la mama mea. Dar eu niciodată nu am simțit lipsa tatălui sau… El mereu a fost prezent acolo și nu știu de ce nu m-a dorit din primă. Și eu cu tatăl meu mereu am avut o conexiune foarte strânsă. Dacă pleca la muncă, eu îl sunam mereu. Dormeam cu ei în pat, cu taică-miu. Am fost super lipicioasă și de taică-miu și de bunica care nu m-a dorit.

Nnu înțeleg de ce nu m-au dorit. Dar când am apărut pe lume, am fost așa, ca un cadou pentru ei”, a spus Iustina, printre lacrimi.

A devenit mămică

Iustina și Cornel au participat la Insula Iubirii sezonul 8 și au fost unul dintre cele mai controversate cupluri de pe insulă. Între cei doi este o diferență de vârstă de 12 ani și s-au cunoscut pe vremea când Cornel încă era căsătorit. El are 4 copii dintr-o căsătorie anterioară, așa că Iustina a trebuit să se obișnuiască cu acest lucru.

Cei doi au devenit părinți și au o fetiță pe nume Ivana Nectaria, care are deja un anișor.

Mai mult, Iustina și Cornel urmează să se mute într-o casă pe care o amenajează și renovează de ceva timp. Cei doi se declară mai mult decât fericiți și împliniți în postura de părinți.

