Iustina Loghin și Cornel Luchian au probleme în căsnicie? Tânăra a făcut o criză de gelozie: „Divorțez!”

Iustina Loghin și Cornel Luchian au participat împreună la Insula Iubirii sezonul 8. Tânăra a devenit rapid cunoscută pentru temperamentul ei impulsiv și pentru crizele de gelozie pe care le-a făcut, pe bună dreptate. După participarea la emisiune, cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă și în viața lor a apărut Ivana, fiica lor. Cu toate acestea, cei doi mai au și ei parte de neînțelegeri și mici tachinări.

Iustina și Cornel, probleme în căsnicie?

Fosta concurentă la Insula Iubirii a filmat unul dintre momentele tensionate dintre ea și soțul ei. Cei doi au avut o mică neînțelegere în timp ce se aflau în mașină și totul a pornit de la gelozia tinerei, lucru bineștiut și de fanii emisiunii.

Iustina și-a pus soțul la punct și i-a dat o listă de lucruri pe care nu are voie să le facă, de la momentul în care s-au căsătorit.

”Când te-ai însurat cu mine, eu ți-am spus clar. Tu ai voie să vorbești doar cu mine. Să mă saluți doar pe mine și să nu mai dai like la alte femei, că îți închid contul de Instagram. Și contul de TikTok ți-l închid dacă mai dai like la altcineva în afară de mine. Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez”, i-a spus Iustina soțului ei.

Iustina și Cornel s-au căsătorit și au o fiică

Cei doi formează o familie frumoasă, iar acum că fiica lor a venit pe lume, cei doi vor să se mute într-o casă nouă.

”E o casă cu patru camere. Avem, bineînțeles, camera Ivanei, camera noastră, dar și o cameră de oaspeți. Eu zic că e ok pentru noi. Până în decembrie vrem să ne mutăm, ar trebui să fie gata mult mai repede. O să facem sărbătorile în casă nouă, deja am găsit locul pentru brăduț și, cu siguranță, va veni Moș Crăciun la Ivana”, a declarat Iustina Loghin pentru Spynews.ro.

Fiica lor urmează să aniverseze un an în luna noiembrie, iar Iustina a spus că partenerul ei e un tată implicat.

„El își dorea foarte mult să avem un copil împreună (…) N-am fi rămas împreună doar pentru copil, un copil ajută relația, dar nu poți să stai nefericit într-o relație. Mi se pare că suntem foarte fericiți, mai ales de când o avem și pe Ivana. Cornel e un tată implicat. El a vrut să se implice de la început, adică dacă vreau să plec undeva, pot să o las cu ea (…) Se descurcă mai bine decât mine uneori. Cornel spune că sunt o mamă foarte bună, a mărturisit Iustina.

