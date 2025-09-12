Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel

Iustina Loghin și Cornel Luchian au participat sezonul trecut la Insula Iubirii, fiind unul dintre cele mai controversate cupluri ale emisiunii. Ea geloasă, el petrecăreț, cei doi au fost la un pas de a se despărți, însă lucrurile au intrat p run făgaș normal și cei doi au plecat împreună acasă. Un an mai târziu, Iustina a adus pe lume o fetiță, iar familia lor s-a întregit și acum sunt mai fericiți ca niciodată. Iată cum se descurcă tânăra în rolul de mămică.

Iustina Loghin, primele gafe în rolul de mamă

Iustina Loghin și Cornel Luchian au fost primii invitați la VIVA! Couple și au făcut dezvăluiri despre relația lor. Cei doi sunt fericiții părinți ai unei fetițe minunate care a venit să le întărească relația.

Cei doi foști concurenți Insula Iubirii au vorbit despre căsnicia lor, dar și despre cum se descurcă în rolul de părinți. Deși Cornel mai are copii, pentru Iustina este prima oară când se află în postura de mamă. Ea a recunoscut că nu este o mamă perfectă, dar învață din greșeli.

„Am scăpat-o din greșeală de pe canapea. Dar bine că nu era canapeaua super înaltă. Cornel era la baie și eu eram pe telefon. Au mai fost gafe, într-o noapte am scăpat-o de pe picioare, bine, pe canapea, nu a fost așa gravă”, a povestit Iustina Loghin la VIVA! Couple.

Mai mult, Cornel a povestit cum Iustina îi punea scutecul greșit fetiței, la început.

„La început, când nu știai să o schimbi, dar asta e altceva. A pus pampersul invers”, a dat-o de gol Cornel, amuzat.

„Mersi, că m-ai ajutat tu să învăț”, a spus Iustina.

Cei doi au ales un nume special pentru micuța lor: Ivana Nectaria. Tânăra a povestit întreaga experiență a nașterii, care a fost mai mult decât ușoară. Iustina a născut prin cezariană și s-a recuperat extrem de rapid. Ea a mărturisit că în primele 4 luni nu a avut deloc ajutor și că o lua pe cea mică peste tot cu ea. Mai mult, Ivana nu a avut colici și în primele 5 luni dormea extrem de mult.

Iustina a mai spus că nu i-a făcut niciun program de somn sau de masă și că fetița se culcă singură și se trezește singură, iar părinții doar o supraveghează.

Iustina: „Nu am fi rămas împreună doar pentru copil”

Deși au avut parte de o relație cu năbădăi, Iustina și Cornel au reușit să treacă peste neînțelegeri și gelozii și să își reclădească relația pe încredere și comunicare.

Cei doi se concentrează acum pe mutarea într-o casă pe care o renovează și o amenajează împreună, iar tânăra mămică a declarat că decizia de a se căsători și de a rămâne cu Cornel a fost una foarte asumată.

„Nu am fi rămas împreună doar pentru copil. Suntem fericiți și împliniți ca familie’, a declarat Iustina.

Ea a negat zvonurile conform cărora ar fi rămas cu partenerul ei pentru bani, spunând că este obișnuită cu munca și că face acest lucru de la 16 ani, iar într-o familie adevărată, totul se împarte.

