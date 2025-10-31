Fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante: „Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”

Amelia, fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, face dezvăluiri despre bărbatul cu care a fost într-o relație. Amelia, fostă ispită la Insula Iubirii, a dat cărțile pe față despre George, zis Jaguarul. Iată ce probele avea tânărul.

Amelia, fostă iubită a Jaguarului, acuzații la adresa bărbatului

Amelia și Jaguarul au fost ispite la Insula Iubirii și au început o relație la scurt timp după ce s-au întors din Thailanda. Acum, bruneta îl acuză pe Jaguar că ar fi fost violent verbal cu ea.

După câteva săptămâni de relație, Amelia spune că și-a dat seama cine e cu adevărat Jaguarul. Dincolo de imaginea de tip amuzant și simpatic se află un bărbat agresiv verbal.

„El a început să spună povestea noastră. A existat o relația între noi, dar nu a funcționat din cauza comportamentului lui față de mine. Am încercat să o încheiem natural. A avut un caracter foarte mizer, s-a comportat foarte urât cu mine.

Mai ales la ziua mea de naștere, când am plecat din club, m-a sunat și mi-a vorbit foarte urât. Nu vreau să îl citez, pentru că nu ați putea da asta, ar fi doar beep-uri”, a spus Amelia pentru Cancan.

Cântăreața Amelia a decis să se despartă de Jaguar după ce acesta a avut o ieșire la adresa ei peste care bruneta nu a putut să treacă.

„În acel moment, mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut. Mi-a vorbit așa de urât la ziua mea, pentru că atunci consumase alcool peste limita legală! De fiecare dată când merge la party, consumă alcool și uită să ia paharul de la gură. Pentru el, distracția este un viciu.

Am stat o lună cu el. Am crezut că e un om cu suflet bun și că ne vom înțelege. Nu voiam ca relația să fie publică, dar a ieșit la iveală când a mers la testul poligraf. Eu am mințit, pentru că mi-a fost rușine de relația aceasta, rușine de a fi asociată cu el din cauz comportamentului lui”, a povestit Amelia.

Bruneta spune că ar mai fi fost un singur pas până la violența fizică

Cântăreața Amelia a povestit că a fost traumatizată și regretă enorm relația cu Jaguarul. Mai mult, ea este sigură că dacă rămânea în relație, mai avea doar puțin până la violență fizică.

„Gândește-te că eram în club, iar eu trebuia să stau smirnă lângă el, să fiu pipița lui. Începea să mă înjure când stăteam pe telefon. Spunea că trebuie să stau în picioare și să îl pup, să fiu văzută lângă el, pentru că am venit cu el.

Multe altele erau acasă! El fiind alcoolizat, și eu la fel, am ajuns în stadiul în care voiam să dorm în mașină sau să plec cu mașina în acea stare, doar să scap de acolo.

Am piele de gâină când vorbesc despre asta! M-a traumatizat, de aceea am negat relația. Nu am ajuns la violență fizică, dar dacă mai rămâneam, clar acolo eram. Eu regret, a fost o greșeală.

Nu am plecat din prima, pentru că așa-s eu, bună și proasta, vreau să repar oamenii, dar acolo nu e de reparat”, a spus Amelia.

