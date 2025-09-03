Ispită de la Insula Iubirii, bolnavă de tuberculoză: „Primele zile au fost foarte urâte”

Ispita Mădălina Maricuț de la Insula Iubirii, sezonul 8, a fost diagnosticată cu tuberculoză pulmonară în urmă cu câteva luni.

Ispita Mădălina Maricuț de la Insula Iubirii, sezonul 8, a avut tuberculoză pulmonară

Ispita Mădălina Maricuț de la Insula Iubirii, sezonul 8, a urmat un tratament strict vreme de șase luni după ce a fost diagnosticată cu tuberculoză pulmonară.

„Am terminat tratamentul pentru tuberculoză. Am făcut șase luni de tratament, cu patru antibiotice pe zi. Până să primesc diagnosticul, am fost destul de rău. După ce am aflat ce am, am început imediat tratamentul. Primele zile au fost foarte urâte, dar apoi m-am obișnuit.

Pe toată perioada tratamentului am luat zilnic antibiotice. Primele două luni luam câte patru antibiotice pe zi, iar următoarele patru luni luam doar două antibiotice pe zi. Nici nu m-am simțit bolnavă. Am avut tuberculoză pulmonară”, a spus ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8, pentru Spynews.ro.

A rămas cu sechele

Mădălina Maricuț a dezvăluit că a rămas cu sechele după diagnosticul de tuberculoză pulmonară. Ispita a spus că încă are dureri, dar că a învățat să trăiască cu ele.

„Mi-a rămas, într-adevăr, un plămân afectat. Am avut apă la plămâni, mi-a rămas pleura lipită și mai am dureri. În rest, nu m-am simțit ca și cum aș fi fost bolnavă. Corpul a reacționat foarte bine la tratament. Acum mă simt foarte bine”, a mai declarat ea.

Mădălina Maricuț a urmat Facultatea de căi ferate, drumuri și poduri și a profesat ca inginer constructor la un șantier de pe centura Capitalei până să participe la Insula Iubirii, sezonul 8. Acum, Mădălina este influencer.

Foto: Instagram

