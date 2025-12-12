Bianca Dan, de la Insula Iubirii, și-a pus implant mamar la cererea iubitului ei. Marian Grozavu: „Nu avea nevoie, dar, știi cum e… Am vrut eu“

Cuplul Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula Iubirii a fost printre cele mai controversate din emisiune. Tânăra era pe cale să renunțe la relația ei în care ea însăși spunea că nu este fericită. Totuși, iubitul ei a convins-o să nu o facă și au rămas împreună. Acum, bruneta s-a „tunat” la cererea iubitului ei.
Bianca Dan, operație de implant mamar la cererea iubitului ei
Bianca Dan de la Insula Iubirii a ajuns pe masa de operație pentru o „îmbunătățire” a aspectului său fizic. Marian Grozabu și-a dorit o iubită cu forme voluptoase, așa că Bianca a apelat la o intervenție de augmentară mamară.
Bruneta a explicat că decizia a venit spontan și că este mândră de ea. Cu toate acestea, Marian Grozavu a fost mai mult decât încântat de idee și este foarte mulțumit de rezultate. Deși spune că nu avea nevoie, Marian a spus că și-a dorit ca iubita lui să aibă sâni mai mari.