Bianca Dan, de la Insula Iubirii, și-a pus implant mamar la cererea iubitului ei. Marian Grozavu: „Nu avea nevoie, dar, știi cum e… Am vrut eu“

Cuplul Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula Iubirii a fost printre cele mai controversate din emisiune. Tânăra era pe cale să renunțe la relația ei în care ea însăși spunea că nu este fericită. Totuși, iubitul ei a convins-o să nu o facă și au rămas împreună. Acum, bruneta s-a „tunat” la cererea iubitului ei.

Bianca Dan, operație de implant mamar la cererea iubitului ei

Bianca Dan de la Insula Iubirii a ajuns pe masa de operație pentru o „îmbunătățire” a aspectului său fizic. Marian Grozabu și-a dorit o iubită cu forme voluptoase, așa că Bianca a apelat la o intervenție de augmentară mamară.

Bruneta a explicat că decizia a venit spontan și că este mândră de ea. Cu toate acestea, Marian Grozavu a fost mai mult decât încântat de idee și este foarte mulțumit de rezultate. Deși spune că nu avea nevoie, Marian a spus că și-a dorit ca iubita lui să aibă sâni mai mari.

Bianca a declarat că se simte mai bine ca niciodată cu decizia luată și operația i-a oferit un plus de încredere de sine.

Ce planuri au cei doi de Crăciun

Marian Grozavu și-a dorit să petreacă sărbătorile de iarnă în Miami, un oraș în care a locuit în trecut și de care este îndrăgostit. Cu toate acesta, Bianca a refuzat să părăsească România de Crăciun.

Ei au explicat că au ajuns la un compromis și că vor petrece sărbătorile acasă, alături de familie, așa cum și-a dorit Bianca.

Bruneta a povestit că suferă de atacuri de panică în momentul în care zboară cu avionul.

Vor să se căsătorească

Bianca și Marian vor să se căsătorească anul viitor. Cu toate că tânăra a ales să plece singură de pe Insula Iubirii, la scurt timp, a ales să se împace cu Marian Grozavu.

Cei doi au spus că se înțeleg mai bine ca niciodată și după ce au hotărât să își mai ofere o șansă, cei doi vor ajunge și în fața altarului.

„Lucrurile sunt foarte bune, chiar suntem mai bine ca niciodată. Cred că nici la început nu eram așa de bine”, a declarat Marian Grozavu.

Bianca a mărturisit că a avut multe de învățat din emisiune și a realizat că nu este bine să își deschidă sufletul față de oricine, realizând că uneori aparențele înșeală.

